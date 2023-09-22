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iPhone 15開賣 超級鐵粉排八天七夜五度奪亞太電信頭香

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

蘋果iPhone 15今（22日）開賣，但有不少果粉早早就到各電信商開賣門市排隊，亞太電信也有一名超級鐵粉葉先生，從9月15日傍晚6點就開始排隊，整整排了八天七夜，第五度搶下iPhone新機首賣日頭香。

首位排隊鐵粉葉先生，已是第五度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，他表示，「是亞太電信忠實客戶，這次排隊頭香禮加送一支iPhone 15 非常吸引人，還有手機容量免費加倍升級、續約再送3,000元超商購物金，加起來超級划算」。

整整排了八天七夜的葉先生今日從亞太電信董事長暨總經理陳鵬手中接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機。

iPhone 亞太電信 iPhone 15

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