快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

Apple Watch跌倒偵測 台灣獨居長者獲救

中央社／ 台北22日電

蘋果智慧手錶Apple Watch可偵測跌倒並撥打緊急電話，及時挽救生命。繼今年8月Apple Watch拯救半夜意外跌倒的台灣使用者一命後，另一名台灣用戶黃小姐21日也發信給蘋果執行長庫克（Tim Cook），感謝「Apple Watch救了我媽媽」。

根據蘋果提供的英文信件內容，黃小姐在信中表示，8月7日媽媽在家裡跌倒撞破玻璃，流了非常多血，Apple Watch馬上撥打119，並發送通知給她與住在美國的姐妹。

黃小姐說，媽媽因失血很多相當虛弱，幸好救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，將媽媽送醫，「要是沒有Apple Watch，那天我們就失去媽媽了」，也讓黃小姐體認到Apple Watch真的可以守護獨居年長者的生命與健康。

蘋果於2018年發表Apple Watch「跌倒偵測」功能，目前支援Apple Watch SE、Apple Watch Series 4及後續機型，如果手錶偵測到佩戴者有嚴重跌倒跡象，卻長達1分鐘沒反應，Apple Watch將自動撥打緊急服務電話。

Apple Watch用戶只要在iPhone上打開Watch App，點一下「我的手錶」標籤頁的「SOS緊急服務」，就能選擇開啟或關閉「跌倒偵測」功能。

Apple Watch SE Apple

延伸閱讀

Omdia：除京東方外 蘋果擬在大陸境內引進新OLED供應商

立訊精密：今年生產三款iPhone 15 正為蘋果首款頭顯做生產準備

STUDIO A買iPhone 15再抽1支 新店裕隆城旗艦門市開幕送4大好禮

iPhone 15明開賣 燦坤刷指定信用卡最高回饋3,260元 舊換新加碼20%

相關新聞

他不解台積電為何不挑雙北設廠？ 內行人曝1關鍵原因

被譽為「護國神山」的台積電不僅是許多人就業的第一選擇，也是帶動當地房價的好幫手，但也不是每個地方都有台積電設廠。有一名網友就在PTT發文詢問「為何台積電不挑雙北設廠？」貼文一出引起熱議，有內行人就解釋重點在國科會。

高通裁員事件 公司回應台灣組織調整是計畫之一、目前研議中

高通（Qualcomm）近日傳出將再度在台灣、中國上海啟動裁員措施。高通今（22）日釋出最新回應指出，相關計畫仍在研議中...

遠傳開賣 iPhone 15 超狂果粉「紮營」103小時搶頭香

蘋果iPhone 15系列開賣，電信業者各顯神通搶客，遠傳今（22）日在三創生活園區的門市舉辦開賣活動，搶下頭香的鍾小姐...

遭公平會重罰 中華電信董座：會研議相關行政救濟措施

公平會日前裁定中華電信、台灣大哥大聯合取消通話費優惠，分別重罰中華電信4000萬元、台灣大3600萬元；對此，中華電信董...

電商開賣iPhone 15 熱門機種首批現貨1分鐘完售

電商業者富邦媒旗下momo購物網今天上午8時開賣蘋果iPhone 15系列新機，開賣1分鐘熱門機種首批現貨已完售，且iP...

DRAM 報價最快年底止穩 南亞科明年拚重回成長軌道

三星、美光及SK海力士等三大DRAM原廠持續嚴格控管DRAM位元產出率效應下，使下半年的DRAM庫存水位開始逐步消退，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦