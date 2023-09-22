Apple Watch跌倒偵測 台灣獨居長者獲救

蘋果智慧手錶Apple Watch可偵測跌倒並撥打緊急電話，及時挽救生命。繼今年8月Apple Watch拯救半夜意外跌倒的台灣使用者一命後，另一名台灣用戶黃小姐21日也發信給蘋果執行長庫克（Tim Cook），感謝「Apple Watch救了我媽媽」。

根據蘋果提供的英文信件內容，黃小姐在信中表示，8月7日媽媽在家裡跌倒撞破玻璃，流了非常多血，Apple Watch馬上撥打119，並發送通知給她與住在美國的姐妹。

黃小姐說，媽媽因失血很多相當虛弱，幸好救護車及時趕到，警察和救護人員破門而入，將媽媽送醫，「要是沒有Apple Watch，那天我們就失去媽媽了」，也讓黃小姐體認到Apple Watch真的可以守護獨居年長者的生命與健康。

蘋果於2018年發表Apple Watch「跌倒偵測」功能，目前支援Apple Watch SE、Apple Watch Series 4及後續機型，如果手錶偵測到佩戴者有嚴重跌倒跡象，卻長達1分鐘沒反應，Apple Watch將自動撥打緊急服務電話。

Apple Watch用戶只要在iPhone上打開Watch App，點一下「我的手錶」標籤頁的「SOS緊急服務」，就能選擇開啟或關閉「跌倒偵測」功能。

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