電商開賣iPhone 15 熱門機種首批現貨1分鐘完售

被譽為「護國神山」的台積電不僅是許多人就業的第一選擇，也是帶動當地房價的好幫手，但也不是每個地方都有台積電設廠。有一名網友就在PTT發文詢問「為何台積電不挑雙北設廠？」貼文一出引起熱議，有內行人就解釋重點在國科會。

2023-09-22 11:12