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電商開賣iPhone 15 熱門機種首批現貨1分鐘完售

中央社／ 台北22日電

電商業者富邦媒旗下momo購物網今天上午8時開賣蘋果iPhone 15系列新機，開賣1分鐘熱門機種首批現貨已完售，且iPhone15商品點擊率飆升10倍，在momo熱搜關鍵字排行榜「洗版」。

富邦媒發布新聞稿指出，根據銷售統計，高階機種iPhone 15 Pro系列最熱銷，話題新色「原色鈦金屬」是果粉換機首選。momo自8時開賣後，物流全力動員，最早已於8時7分將新機送到預購消費者手中。

PChome網路家庭指出，今年台灣受匯率等因素影響，4款iPhone 15系列新機的售價全數上調，漲幅約3%至7%，不過網家旗下PChome 24h購物首波預購的熱烈程度超越去年，網家推出的iPhone訂閱方案詢問度提高，樂觀看待新機後續銷售。

iPhone 富邦媒 iPhone 15

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