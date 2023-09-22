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他不解台積電為何不挑雙北設廠？ 內行人曝1關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇為什麼雙北不爭取台積電進駐設廠，有內行人就解釋關鍵是在國科會。圖／路透
有網友好奇為什麼雙北不爭取台積電進駐設廠，有內行人就解釋關鍵是在國科會。圖／路透

被譽為「護國神山」的台積電不僅是許多人就業的第一選擇，也是帶動當地房價的好幫手，但也不是每個地方都有台積電設廠。有一名網友就在PTT發文詢問「為何台積電不挑雙北設廠？」貼文一出引起熱議，有內行人就解釋重點在國科會。

原PO說各地都瘋搶台積電進駐，例如高雄市近年追求產業轉型，爭取台積電進駐，台南也已經有點規模，但桃園的龍潭科學園區第3期擴建案，同時也是台積電一奈米以下先進製程生產基地，卻因為徵收土地範圍大，遭到當地居民反對家園被徵收和搬遷。

他更點名雙北都在擺爛，完全不爭取台積電進駐設廠，「好歹台積電有意願要去桃園，但時至今日，台積電完全對雙北沒興趣？是人才不夠嗎？」

貼文引起不少討論，「台北要工廠和無塵室幹嘛？」、「地價啊，營運成本差那麼多」、「來鬧的？雙北那來大片土地做科學園區，而且要水電交通等等」、「台積在台北有辦公室好嗎，他的客戶、主要往來銀行律師樓跟會計師也都在台北，並不一定要一個工廠擺在這邊才能享受台積電利益」、「以為台積電是早餐店？每個巷口都來一間不是更好」、「台北的核心是金融業」。

還有內行網友解釋原因，「因為雙北市沒有科學園區，台積電只要國科會轄下的科學園區土地設廠，國科會絕對不挑雙北市轄區設立基地，所以說台積電在雙北鐵定沒有廠，原因就這麼簡單。所以你該問的是為啥國科會不挑雙北市劃設園區，而不是問台北市新北市政府為啥不爭取」。

台積電

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