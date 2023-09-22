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iPhone 15開賣！Pro max 缺最大 中華電信：供貨看蘋果

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今天宣布iPhone 15開賣，中華電信董事長郭水義表示，預約狀況成長50%，民眾詢問度成長20%，預估開賣後明顯高於以往機種。

郭水義表示，開賣初期Pro Max及Pro最受歡迎，Pro Max可望占四成左右，到貨狀況配合蘋果出貨。

中華電信在個人家庭分公司總經理胡學海表示，目前Pro系列需求比例高達八至九成，初期需求大於供給，尤其Pro Max缺貨最明確。

郭水義也看好，iPhone 15 可望帶動5G滲透率提升，可望吸引更多果粉升級5G。

胡學海表示，目前5G用戶數超過290萬，年底可望達到320至330萬目標，有信心可望達標。目前中華電信月租型用戶數約960萬用戶，目前5G滲透率約30.2%，年底可望34.4%。

郭水義表示，樂觀看待5G滲透率可望往前跨一大步。

郭水義表示，首推iPhone for Life，希望可以環境永續，可以推動手機使用週期拉長，有果粉希望年年換新機，另一端民眾喜歡蘋果手機，但不一定要最新機種，隨著換機也可望帶動5G升級。

近期中華電信加碼投資KKBOX母公司KK Company，郭水義表示，中華電信很高興KKBOX回台上市，代表中華電信16年前投資一個新創公司，多年努力得到認同，中華電信持續廣結同盟來提供用戶多元數位服務，中華電信長期以來以正派經營推動業務發展，KKBOX當年以合法版權推動服務，且長期支持新的科技應用及商業模式的應用。

此外，郭水義認為，KKBOX的線上音樂，以用科技來推動應用，以月租方式推動業務，也是一大創舉，透過合法版權及正派經營，雙方合作愉快。

郭水義表示，5G推出以來，中華電信與KKBOX也持續深化科技合作，未來將持續深化結盟，也很高興KKBOX回台上市。

中華電信 5G KKBOX

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