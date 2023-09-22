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欣興泰國新廠動土 拚2025年量產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興泰國新廠19日動土。圖/讀者提供
欣興泰國新廠19日動土。圖/讀者提供

載板PCB大廠欣興（3037）泰國廠日前於（19）日動土，欣興昨（21）日說，泰國廠較原先預計年底動工提早，目標2025年開始量產。

欣興提到，泰國廠估計第一階段資本支出23億泰銖。按計畫，該廠明年年底到後年年初試產與客戶認證，希望產能拉升約在2025年上半年。

欣興泰國新廠19日動土。圖/讀者提供
欣興泰國新廠19日動土。圖/讀者提供

泰國 欣興 PCB

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