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黃煌雄： 陸是否犯台 無關半導體

聯合報／ 記者鄭文翔／台北報導
台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，中國是否犯台，與半導體因素無關。本報資料照片
台北政經學院基金會董事長黃煌雄表示，中國是否犯台，與半導體因素無關。本報資料照片

台北政經學院基金會董事長黃煌雄，日前參加由該基金會和哈佛甘迺迪政府學院舉辦的半導體和地緣政治會議。黃煌雄說，半導體為人類帶來的不是戰爭，更與地緣政治無涉；他也認為，中國是否犯台，實與半導體因素無關。

黃煌雄表示，台灣的半導體產業是一個「unique system」，代表人才、團隊與勤奮的結晶，擁有完整的生態及產業聚落，整個上下游產業鏈，包括美國公司，均同蒙其利，這是多贏的實踐與歷史。台灣半導體產業在全球半導體產業鏈上之所以享有地位，實奠基於此，而與地緣政治毫無關係。中國是否犯台與半導體因素無關，事實上，中國從未說過台灣半導體因素會成為其犯台理由之一。

他也指出，包括美國在內，沒有一國能單獨掌控半導體產業鏈所有關鍵節點和流程，也沒有一國單獨生產的半導體產品足以滿足全球市場需求。近年美國的半導體政策國安色彩愈趨濃厚，更先後實施出口管制和禁令，不但殃及全球化帶來的生產力和效率，也損及自由貿易帶來的正面效應。

黃煌雄說，「民主與市場經濟」是支撐美國既強又富的兩大支持。面對當前的半導體新賽局和台積電亞利桑納州廠的挑戰，根本之道，或許是將這兩大支柱納入成為我們所應堅持的信念，以及遵循的指導原則。

半導體 美國

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