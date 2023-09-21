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東海大學攜手教育部 與全國大專院校聚焦數位轉型

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海大學攜手教育部舉辦「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」。記者宋健生/攝影
東海大學攜手教育部舉辦「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」。記者宋健生/攝影

為推動新興科技在教學研究的應用，東海大學攜手教育部於今(21)日舉辦「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」，邀請頂尖資訊領域學者，強調培育未來具備數位力學子，也共同探索多元創新教學的無限可能。

東海大學舉辦的「112年度全國大專校院資訊行政主管研討會」，在教育部指導下，以「未來大學．數位科技」為主題，探討未來大學的數位科技應用。

此為各公私立大學資訊行政主管的年度盛會，與會者包括教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰、東海大學副校長張嘉修、台中市數位治理局長林谷隆、數位發展部數位產業署署長呂正華、東海圖資長楊朝棟、教務長楊定亞、公共事務處長黃兆璽等人。

楊朝棟表示，東海大學很榮幸再度承辦此次研討會，離上一次承辦此會已經事隔九年，期望透過活動交流，讓與會的資訊行政主管迅速掌握最新科技趨勢，協助各大專校院推動校園的資訊化和永續發展，提升服務效能。

邱仁杰表示，人工智慧技術在教育領域的嶄新應用，並邀請與會代表共同探索多元創新教學的無限可能，培育未來具備創造力的學子。

而此次研討會結合前瞻資通訊議題，聚焦於人工智慧、數位轉型、資安防護、雲端服務、智慧學習、永續減碳等關鍵主題，共有4場專題演講、1場專題報告、20場科技新知分享。

研討會特別邀請頂尖資訊領域學者，如台北商業大學榮譽講座教授張瑞雄、數位發展部署長呂正華、成功大學電資學院院長詹寶珠、交通部公路總局主任王東琪等人，進行專題演講。

張嘉修表示，東海大學致力於推動AI教育，引進最新軟硬體設備，以激發學生對AI的熱情，提供更多實作機會，促使多元化學習，為未來的卓越發展做好準備，跟上時代的步伐。

林谷隆也強調，大家需要更積極地面對數位化的未來。台中市政府也積極強化線上便民服務、資通安全，並結合產業與學界力量，一起推進台中智慧城市的發展與治理。

此次研討會匯聚全國各大專校院資訊主管的經驗及智慧，與資訊界專業人士的互動交流及技術分享，提供一場豐富的知識盛宴，並讓與會資訊主管建立更緊密的聯繫，在經驗與最佳實踐的交流中，取得各方面的科技新知與導入方案，提升全國各大專校院資訊業務執行效益。

林谷隆說，這次的科技新知活動，包含最新產業發展趨勢，規劃智能資安、資料防護、資安聯防、WiFi-7技術、人工智慧創新與應用、混合雲平台、校園資訊安全、數位轉型、ESG趨勢等多元議題。

東海大學 教育部 大專

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