達發科技吃到「鴿商機」！衛星晶片助追蹤飛行軌跡

達發科技搶進高階物聯網市場，攜手美律打入美國輔聽器市場商機，2024年將正式量產，搶吃美國2022年公布OTC HA（非處方箋助聽器）法案帶來的市場機會；另外，達發衛星定位晶片也被賽鴿界追蹤器大廠Skyleader吉翔樂拿來做賽鴿飛行路徑紀錄產品，由於全球有2,000萬支賽鴿市場，達發意外打入鴿界追蹤器領導廠商供應鏈。

達發科技GNSS衛星導航定位晶片在全球穿戴、物品追蹤、消費品市占率超過20%，除人用及車用，現在連鴿子也用到了。

達發科技GNSS晶片支援六大星系，低功耗特色獲得鴿界採用，吉翔樂Skyleader將該晶片做在鴿子腳環內，可以追蹤紀錄鴿子飛行路徑，做為訓練或避免鴿子飛失意外。達發科技表示，全球約2,000萬隻賽鴿，透過此腳環內建的輔助定位演算法，能在鴿子飛到有遮蔽物及無法聯網時，預測24小時內星系位置紀錄軌跡，當鴿子飛回主人處，就能取出飛行軌跡紀錄資料做為路徑研究，讓賽鴿訓練更有效率。

吉翔樂官網顯示，該GNSS晶片腳環除可以紀錄飛行軌跡，還有飛行時間、速度、位置及高度，有35小時續航電力。

達發董事長謝清江看好2024年達發營收回到成長軌道，兩大主要動能就是來自1.各國寬頻網路基礎建設需求及2.高階IOT商機，其中後者應用五花八門，從行車紀錄器、電競耳機、5G小基站、自行車錶及助輔聽器等等，如今連特殊應用「鴿子訓練」也軋上一腳。

另外，美國2022年公布OTC HA（非處方箋助聽器）法案，讓許多輕度或中度聽損民眾可以在Costco或BestBuy這些3C通路買到助聽器，不必非得去專業醫療通路才行，這將改變通路生態，打開輕度聽損消費者市場，而達發科技方案可以減輕耳悶及在大音量下仍維持好的音聽感，利用本身助輔聽技術提供滿檔增益20～50分貝，接聽手機電話也能做聽力補償，讓患者聽電話更清楚。

達發目前與美律合作中，美律日前才透露，已經取得第一個美國食品藥物管理局（FDA）核准的非處方籤（OTC）輔聽器案子，預計2024年量產，看好2024年該新品業務成長力道。 吉翔樂是賽鴿飛行紀錄器材領導廠商，用的就是達發的晶片。吉翔樂官網。

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