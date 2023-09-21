聯發科小金雞達發毛利率下半年盼重返48% 400G光纖鎖定AI資料中心

聯發科（2454）集團小金雞達發科技10月掛牌，隨庫存去化及下半年新品推出，預估下半年毛利率將回升至48~50％常態水準，達發也預告50 Gbps DSP SerDes晶片年底將量產，搭配8個通道可以達400Gbps傳輸效率，為亞洲第一、全球前三家能量產業者，內部預估具有低功耗跟非美系晶片兩優勢。

達發科技上半年毛利率44.7%，相對往年48~50%毛利率表現稍低，成法人關注焦點，達發主管表示，上半年庫存從52億元降至29億元，下滑44%，第2季度毛利率已經緩步回升，預期下半年庫存會更佳健康，毛利率有機會回復往年48~50%水準。

對於四大產品線毛利率排序，財務主管表示，固網寬頻（PON）跟藍牙營收各佔30%，衛星導航定位（GNSS）、乙太網路營收各佔1成多，合計4大業務營收100%，其中毛利率以衛星導航定位產品最高，其次是藍牙跟固網寬頻產品線，而毛利率最低是乙太網路產品，主要是因為是才開發4年的新產品線，仍待努力，故目前毛利率在平均水準之下。

達發預計在10月底上市，由於整併集團多個重要團隊，是聯發科布局多時的物聯網產業尖兵，聯發科董事長蔡明介特地錄製影片恭賀，強調達發科技是「網通基礎建設」與「高階 AI 物聯網」的團隊強強聯手組成，與聯發科技是大小平台、分工合作的定位，可以提供客戶最完整解決方案。

達發目前已完成開發全球最低功耗的50 Gbps DSP SerDes晶片，整合雷射驅動晶片。可以打造50 Gbps至400 Gbps光通訊元件，鎖定超傳輸需求的雲端AI伺服器、資料中心市場，今年底量產，成為Marvell跟Broadcom之外，全球第三家可以量產業者。

達發主管表示，優勢在於低功耗，除拓展歐美市場外，中國大陸客戶對美系晶片也有所顧慮，故達發產品也有機會搶進中國大陸資料中心市場。

執行副總王博民表示，50G乘以兩個通道是100Gbps，50G乘以4個通道可以達200Gbps，乘以8個通道就能達400Gbps，主要應用在數據中心交換器之間的光傳輸模組上，甚至可以直接做成所謂主動式光纖網路（AOC），也就是兩個模組中間直接連光纖一體成型，應用於短距離數據中心交換器之間的訊號交換，是全亞洲第一個進入量產的PAM4 50G的DSP方案。

達發目前寬頻網路晶片在東南亞已有好成績，越南、馬來西亞等國家有非常高的市占率，在全世界發展寬頻成長率最快的印度，也與當地電信商龍頭合作，使達發在印度的市占率也超過5成以上，西歐如德國、英國以及北歐及東歐都有足跡。

達發也拿下台灣80%家用有線寬頻網路晶片市場，日本跟韓國是亞洲寬頻很重要的兩個國家，過去這兩個國家在寬頻市場比較封閉一點，但是達發挾在全世界的市占提升，王博民表示，日本跟韓國市場現在也已經打入。

不過究竟AI資料中心對400Gbps光通訊元件需求有多大？達發主管表示，目前雖資料中心搶投資建立AI伺服器機櫃，但其實也都還在評估如何運用，所以採購需求預期2024年要密切觀察。達發預估寬頻及以太網路產品未來3年市場年複合成長率應有20%。

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