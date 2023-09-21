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恩智浦CTO親訪台積電5奈米南科廠 S32G量產新車將問世

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
恩智浦技術長Lars Reger表示曾被質疑是否將在汽車半導體產業被AI晶片對手邊緣化？他解釋恩智浦其實是跟AI加速晶片業者合作，而非互相競爭。王郁倫攝影
恩智浦技術長Lars Reger表示曾被質疑是否將在汽車半導體產業被AI晶片對手邊緣化？他解釋恩智浦其實是跟AI加速晶片業者合作，而非互相競爭。王郁倫攝影

晶片大廠搶進電動車戰場，恩智浦發表今年6月新推出業界第一個採用5奈米製程量產的S32G汽車網路處理器（MPU），技術長Lars Reger近日訪台，透露22日將前往台積電（2330）南科Fab18參訪，已有多家客戶採用該平台開發，預計一年半至兩年後搭載該晶片新車將問世。

汽車晶片歷經前兩年大缺貨，加上地緣政治效應，車用晶片大廠紛紛多元分散供應鏈，台積電宣布與英飛凌、博世跟恩智浦合資設立德國晶圓廠，對此Lars Reger表示，因車廠給予壓力，期望分散供應鏈，故車用晶片廠不是找更多供應商生產，就是得要求台積電在多國設廠，不能集中台灣一處。

技術長Lars Reger 3年來首度訪台，他表示22日將到南科台積電Fab18去看S32G量產情形，他表示，很高興順利地從工廠能夠量產，很感謝台灣在晶圓代工相關方面實力的展現，而工程師也以此開發自駕車控制器Bluebox 3.0，已經獲得Continental、Leapmotor、Applied EV等客戶採用，新車上市時間預計會在一半年至兩年後。

多數車用晶片都以16奈米以下製程生產，為何跨入5奈米？Lars Reger指出，是為追求更高效能及減少電力功耗，他也坦言正在關注台積電最新展示支援汽車應用的N3A製程，但究竟何時需要跨入更先進製程，要依據汽車運算效能的需求，是否需塞入更多電晶體帶來更多優勢才會考慮，不過他也坦言，車用晶片微小化趨勢很明確。

輝達（NVIDIA）跟高通等晶片大廠都積極爭搶當電動車AI晶片霸主，Lars Reger解釋，自駕車AI功能有如人腦，有大腦區域做思考，這一塊主要就是AI晶片廠商開發產品，但自駕車不只是需要大腦，還需要其他搭配，就如小腦跟腦幹的角色，需要提供感知反射行為，三方協作，而這部分恩智浦有完整晶片家族可以跟AI晶片大廠搭配合作。

他強調恩智浦是唯一具備最完整車用控制晶片家族半導體業者，提供的是平台，提供給車廠做出任何他們想要的架構，不管是領域架構（Domain Architecture）或分區架構（Zonal Architecture）車體設計，他也透露，2018年就被一家媒體總編質疑：恩智浦要被大AI公司邊緣化了嗎？但其實恩智浦扮演搭檔角色。

就像是人走路，看到路上有坑，會下意識跨過去，但跨過後大腦才意識到：哇！有危險，剛剛那是坑還是什麼？大腦才開始進行判斷跟決策，就如汽車只有AI加速晶片沒有感知反射系統是不夠的。

身為物聯網晶片霸主，恩智浦也看好邊緣AI需求，針對推論提供不同晶片，如在微控制器MCU內整合eIQ Neutron神經處理單元，針對汽車或工業物聯網應用推出eIQ Neutron S加速器，未來也計畫針對邊緣運算AI需求效能更高的Neutron X邊緣平台。

恩智浦技術長Lars Reger表示，未來汽車晶片將是平台與平台的競爭，而各平台差異性可能會縮小。王郁倫攝影
恩智浦技術長Lars Reger表示，未來汽車晶片將是平台與平台的競爭，而各平台差異性可能會縮小。王郁倫攝影

控制晶片 台積電 AI

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