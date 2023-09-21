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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

奇景聯手子公司源奇科技 展示專利顯示眼鏡技術

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

在美掛牌的驅動IC業者奇景聯手子公司源奇科技，今（21）日宣布，2023 年美西國際眼鏡展（Vision Expo West 2023）中，首次亮相展示採用源奇獨特專利的顯示眼鏡技術，基於反射式 TFT 液晶顯示器架構，提供不同於傳統眼鏡的全新體驗。

奇景指出，源奇致力開發各種液晶光學元件，特別專精於電控可調鏡片開發。 Liqxtal Graph 顯示眼鏡採用源奇獨特的專利技術，基於反射式 TFT 液晶顯示器架構，可以在眼鏡外側鏡片表面顯示多樣的彩色數位內容，例如文字訊息、圖形和動畫等，而不會影響用戶的視線，同時提供與傳統眼鏡相同的配戴體驗。

另外，結合物聯網技術， Liqxtal Graph 將眼鏡轉變為創新的顯示平台，可以超低功耗，在鏡片上動態展示各種虛擬的彩色物體，讓 Liqxtal Graph 成為可穿戴裝置的理想選擇，並創造顯示眼鏡更廣泛的應用可能性，例如實時貼圖、互動遊戲和社群媒體互動等。

源奇副總陳宏山表示，Liqxtal Graph 是一項突破性、顛覆想像的顯示技術，透過在眼鏡外部鏡片上顯示個性化的彩色內容供外部觀眾欣賞，同時，眼鏡配戴者從內側視線清晰可見，不會被外部顯示的圖像遮擋。此外，Liqxtal Graph 還具有超低功耗以及即時互動能力，使其易於在穿戴式裝置上使用。目前積極與各種應用領域的客戶合作，如精品、時尚、體育、遊戲、音樂會及遊樂園等。

顯示器 社群媒體 TFT

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