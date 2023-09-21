富動科攜手虹彩光電、TPK 發表數位化童書繪本

特殊尺寸及材料利基型觸控顯示器廠商富動科技（6813）於今（21）日參展中國甘肅敦煌參加第十三屆數字出版博覽會，攜手虹彩光電與宸鴻光電（TPK），與中國大陸首家掛牌上市出版商時代出版傳媒股份有限公司，共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，採用10英寸膽固醇全彩電子紙顯示器，未來將延伸至13英寸、16英寸機種，主要瞄準中國龐大數位教育、童書繪本市場，預計於明年第1季末量產出貨。

富動科為打入教育市場，在本次於甘肅省敦煌市敦煌國際會展中心舉辦的第十三屆中國數字出版博覽會上，與時代出版傳媒共同合作開發，主打10英寸膽固醇液晶全彩電子書閱讀器，及多款配套硬體新品，提供新世代數位閱讀產品及技術服務，是全展唯一採用膽固醇液晶技術之產品；而時代出版傳媒股份有限公司作為中國大陸首家掛牌上市出版商，榮獲世界媒體500強、中國大陸上市公司綜合實力100強、中國大陸上市公司最具投資價值100強等殊榮，旗下擁有9家專業出版機構，入選「十四五」國家重點出版規劃項目26項，尤其在教育市場時代出版傳媒自主研發的課後服務管理平台已服務學校約6000所、服務學生超過300萬人，自主研發原創精品課程近100門，將是富動科搶進中國大陸龐大教育商機的主要合作方。

富動科表示，此次與時代出版傳媒共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，並與樂聲電子系統合作開發在電子顯示器導入發聲系統，能夠與童書繪本內容同步發出讀音與音效，樂聲電子擁有極薄型封裝聲學元件專利20餘件，其聲學模組可搭配多種尺寸顯示器、電子閱讀器、All-in-One會議機、攜帶名片型喇叭、電子標籤等等應用商品，能夠為童書繪本電子顯示器開創更先進數位化的功能，已證實膽固醇全彩電子紙顯示器能完全符合市場需求；後續出版商亦將進行數位內容與版面的校調，將多尺寸童書規格化至10英寸顯示器上，預計2024年第1季末即可開始出貨並貢獻營收。

不僅看好中國大陸電子顯示器的版圖擴大與遷移，亦樂觀全球電子閱讀器在疫情過後以及ESG環保意識不變下，能推升電子顯示器市場規模，富動科進一步指出，膽固醇液晶電子紙低耗能與長時間使用僅需充電1-2次之特性，將與第三代鈣鈦礦（ABX3）薄膜式太陽能電池完美契合；其超薄塗佈、低光源（室內照明）可發電、與高達25-33%轉換率特性，讓中大尺寸ChLCD電子廣告（e－post）能實現於室內外環境中自給供電之功能，預期在全球減碳政策趨嚴下，能夠自行發電之彩色電子廣告紙市場商機無限；而台灣市場亦傳出佳音，預計年底前將陸續出貨膽固醇全彩液晶電子紙顯示器給教育出版及宗教產業，樂觀已取得技術領先之膽固醇液晶電子紙技術聯盟廠商，營運可望更加茁壯。

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