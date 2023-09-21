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奇景推出反射式顯示專利技術 開創眼鏡使用全新體驗

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電與子公司源奇科技股份有限公司今（21）日宣布，將於 2023 年 9 月 27 至30 日於美國內華達州拉斯維加斯，全球最知名的 2023 年美西國際眼鏡展（Vision Expo West 2023）中，首次亮相展示採用源奇獨特專利技術Liqxtal Graph的顯示眼鏡技術，基於反射式TFT液晶顯示器架構，提供不同於傳統眼鏡的全新體驗。

源奇科技是一家具有卓越光學設計專業，並致力開發各種液晶光學元件的公司，特別專精於電控可調鏡片的開發。 Liqxtal Graph 顯示眼鏡採用源奇獨特的專利技術，基於反射式 TFT 液晶顯示器架構，可以在眼鏡外側鏡片表面顯示多樣的彩色數位內容，例如文字訊息、圖形和動畫等，而不會影響用戶的視線，同時提供與傳統眼鏡相同的配戴體驗。

另外，結合流行的物聯網（IoT）技術， Liqxtal Graph 將眼鏡轉變為創新的顯示平台，以超低功耗，在鏡片上動態展示各種虛擬的彩色物體，讓 Liqxtal Graph 成為可穿戴裝置的理想選擇，並創造顯示眼鏡更廣泛的應用可能性，例如實時貼圖、互動遊戲和社群媒體互動等，擴展傳統眼鏡的應用領域。

源奇科技副總經理陳宏山表示，Liqxtal Graph 是一項突破性、顛覆想像的顯示技術，透過在眼鏡外部鏡片上顯示個性化的彩色內容供外部觀眾欣賞，同時，眼鏡配戴者從內側視線清晰可見，不會被外部顯示的圖像遮擋。

此外，Liqxtal Graph 還具有超低功耗以及即時互動能力，使其易於在穿戴式裝置上使用。自推出以來，已獲得眾多產業領導者的廣泛認可，目前積極與各種應用領域的客戶合作，如精品、時尚、體育、遊戲、音樂會及遊樂園等。

顯示器 社群媒體 TFT

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