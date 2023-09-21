落實資安防護 圓展取得資安國際標準認證

圓展（3669）宣布成功取得「ISO 27001資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）」國際標準認證，保障業務客戶隱私與資訊管理安全。認證範圍包括工廠生產製造系統、產品生命週期系統、相關機房維運、網路服務、以及資訊系統開發與維運等單位。

圓展表示，「ISO 27001資訊安全管理系統」是一套完整的資訊安全管理國際標準，協助企業機構建立資訊安全管理系統的機密性、完整性與可用性，以確保資訊資產的安全，降低未來資料外洩的損失。

圓展從2020年開始積極導入內部網路設備控管系統、內網行為感知與偵測、營業秘密資訊安全保護系統等措施，並於2022年成立資訊安全小組，定期檢視公司資安環境、演練災難還原機制、實施資訊安全教育訓練，全面性深化公司資安基礎防禦力。

圓展資安長邱德溥表示，落實資訊安全是企業是刻不容緩的責任，我們未來也將持續加強資訊安全管理措施，避免機密技術資料外流；同時要求同仁落實資訊安全規範，並透過持續演練建構完整資訊安全防護力，將資安意識融入公司文化，達到企業永續經營的目標。

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