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攜手印度IT大廠 黃仁勳：AI推動下一波企業生產力提升

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳與Infosys共同創辦人暨董事長Nandan Nilekani宣布擴大合作。圖／NVIDIA提供。
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳與Infosys共同創辦人暨董事長Nandan Nilekani宣布擴大合作。圖／NVIDIA提供。

輝達（NVIDIA）與新一代數位服務和顧問領域的全球領導者Infosys擴大策略合作，協助全球企業透過生成式人工智慧應用和解決方案提高生產力。輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，生成式人工智慧將推動下一波的企業生產力提升。NVIDIA AI Enterprise生態系統正迅速擴展，為生成式人工智慧提供平台。NVIDIA和Infosys將共同建立一個專業團隊，幫助企業利用這個平台來建立自訂的應用和解決方案。

此次擴大的合作將把包含模型、工具、執行階段和GPU系統的NVIDIA AI Enterprise生態系統導入Infosys Topaz，這是一套使用生成式人工智慧技術的人工智慧優先服務、解決方案和平台。透過整合，Infosys將發展出可供客戶採用的產品，以便將生成式人工智慧輕鬆整合到他們的業務中。

此外，Infosys也計劃建立一個NVIDIA卓越中心，將在該中心對50000名員工進行NVIDIA人工智慧技術的培訓和認證，為其跨產業的龐大客戶網路提供生成式人工智慧專業知識。

Infosys共同創辦人暨董事長Nandan Nilekani說，Infosys正轉型為一家以人工智慧為優先的公司，以為全球客戶提供基於人工智慧的服務。客戶也在尋找複雜人工智慧應用案例，讓這些案例能夠在他們的整個價值鏈中產生重大的商業價值。Infosys的Topaz產品和解決方案與NVIDIA的核心技術相輔相成。

據悉，雙方合作涵蓋數位化應用，重點是開發跨3D工作流程、設計協作、數位孿生、世界模擬等的企業使用案例解決方案。Infosys和NVIDIA還在5G、網路安全和能源轉型等領域，共同開發人工智慧驅動的解決方案。

人工智慧 NVIDIA

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