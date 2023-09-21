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竹科寒冬將至？高通傳疑似大規模裁員 科管局未獲通報

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
新竹科學園區。記者巫鴻瑋／攝影
新竹科學園區。記者巫鴻瑋／攝影

受到智慧型手機需求低迷，晶片大廠高通（Qualcomm）不僅傳大陸分部將裁員2成人力，就連台灣分部也傳出可能大規模裁員，更有竹科員工已收到公司寄發「合意終止契約」，外傳資遣費僅N+3，可能有上百名員工受影響。高通尚未對外說明，竹科管理局則表示，尚未接獲高通通報裁員。

竹科管理局表示，雖未接獲高通有大規模裁員通報或計畫，但8月期間高通即曾傳可能裁員200人，當時科管局曾主動介入向高通要求提交說明，高通當時否認有裁員計畫。科管局指出，依據園區規章，園區廠商若有裁員行為，必須立即透過線上通報科管局。

據了解，已有竹科的高通員工近日接獲公司通知裁員，且資遣費僅僅給到N+3，遠不如其他科技廠資遣水準。裁員消息已在高通員工內部引起討論，甚至有員工批評高通作為外商在台，連資遣費都削減，質疑高通是否有要在台灣長遠發展的打算。

高通員工向本報投訴，高通台灣分部是在本周宣布進行大規模人事調整，但人資部門針對裁員一事過程十分粗糙，甚至有員工感到不舒服，員工質疑公司疑似有強迫恐嚇員工簽署自願離職的情形。

高通員工指出，公司先是發出會議通知，被點名的員工就會被人資或主管帶入會議室內，以半強迫恐嚇的方式希望員工簽署一份離職協議書，或稱「優離協議書」，同時還希望員工簽署當天就要馬上離開公司，讓員工大呼不平等，完全沒給員工選擇餘地，甚至公司高層還以不簽署，就將以業務緊縮為由資遣員工。

員工批評，高通台灣分部提出的N+7，甚至比中國分部傳聞提供的N+7還少，質疑是否把台灣當成二等公民，且公司內部人心惶惶，不少員工「瑟瑟發抖」，更傳此波裁員將影響許多員工，且台灣正在進行相關程序。

高通疑似大規模裁員，要求員工簽訂協議離職。圖／讀者提供
高通疑似大規模裁員，要求員工簽訂協議離職。圖／讀者提供

高通 裁員 資遣費 竹科

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