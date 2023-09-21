安森美影像感測器獲NVIDIA支援 自駕功能可望再升級

IDM大廠安森美（onsemi）宣佈，公司旗下產品線Hyperlux影像感測器系列產品現已獲NVIDIA DRIVE平台支援，可增強自動駕駛汽車的視覺能力並提高安全性。安森美表示，透過這強大的技術組合，自動駕駛系統就能充分利用 Hyperlux 感測器的優勢，可在任何光照條件下以出色的影像品質捕獲到更多細節。

安森美指出，視覺系統是自動駕駛最關鍵的功能之一，Hyperlux 影像感測器提供超精細影像，且無需更改曝光設置，從而避免視覺盲區。這為 NVIDIA DRIVE 平台提供更高品質的數據，使其能夠快速處理並做出更明智的決策。

此外，這些感測器還具有領先業界的低功耗特性，與 NVIDIA DRIVE 平台的高效架構相結合，為自動駕駛汽車（AV）的運行帶來超低功耗的選擇。NVIDIA DRIVE 為開放、可擴展的人工智慧（AI）平台，包含硬體、軟體和韌體，可協同工作以達到自動駕駛功能。

安森美汽車感知部副總裁 Chris Adams 說，出色的影像品質對於自動駕駛汽車至關重要，消費者期待自動駕駛汽車能夠比人類表現得更好。將 Hyperlux 納入 NVIDIA DRIVE 平台，汽車製造商可以打造一個比駕駛員更早發現問題、並做出更好決策來避免這些問題的系統，這是實現全自動駕駛的關鍵一環。

Hyperlux 影像感測器是當今少數能提供 150 dB高動態範圍（HDR）的感測器，可以滿足並超越上述期望。例如，即使在面對夕陽駕駛時、人眼可能眩目的情況下，使用 Hyperlux 影像感測器的自動駕駛汽車也能區分遠處的交通信號燈是黃色還是紅色。即使在低光照的場景下，採用超級曝光像素技術的影像感測器的性能也能超越要求，可以捕獲到駕駛時人眼可能難以看清的人、動物和物體。

Hyperlux 感測器為 NVIDIA DRIVE 平台提供所需的訊息，以做出更準確的決策，因為它們幾乎不會丟失可能包含關鍵細節的幀，也不會像其他感測器需要更改曝光模式以獲得清晰影像。沒有了延遲，系統可以看到視野中的任何細節，包括人眼無法看到的物體，並做出決策。

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