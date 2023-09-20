台前8月對外投資破百億美元呈倍增 主要是拜「2大投資案」之賜

經濟部投審會統計，因微軟、艾司摩爾（ASML）持續投資台灣，今年前8月核准僑外投資金額約75.2億美元，但因去年同期基期較高，致呈年減27.58%；而今年前8月我對外投資金額達111.6億美元，年增105.6%，增加一倍，主因台積電（2330）美國廠增資與國巨收購案。

經濟部投資審議委員會今（20）日發布，今年前8月核准僑外投資、對外、對中國大陸與陸資來台投資統計。

在核准僑外投資方面，今年前8月核准件數1,534件，較上年同期減少7.92%；在核准金額計75.2億美元(折合新台幣2,256.1億元)，較上年同期減少27.58%，主要是比較基期較高所致。

投審會指出，國際知名大廠仍持續投資台灣，例如今年已核准新加坡商星展銀行(DBS BANK LTD.)以新台幣520億元增資星展(台灣)商業銀行股份有限公司、荷蘭商艾士麥以約新台幣56.5億元及歐元1.4億元增資台灣艾司摩爾、美商微軟以4.3億美元增資台灣微軟。

而風力發電亦是外商投資重點。今年前8月投審會核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以約新台幣292億元增資允能風力發電、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S共計以新台幣120億元投資沃旭西北大彰化控股及大彰化西北控股；荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以新台幣約81億元增資海龍控股股等大型投資案，顯示外資仍持續看好台灣投資環境。

陸資來台投資方面，今年前8月核准陸資來台投資件數為16件，較上年同期減少54.29%；投資金額計2,393.6萬美元(折合新台幣7.1億元)，年增26.95%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至2023年8月，累計核准陸資來台投資件數為1,572件，核准金額計25.9億美元(折合新台幣777億元)。

對外投資方面，今年前8月核准對外投資件數為369件，較上年同期增加1.10%；投資金額計111.6億美元(折合新台幣3,349.5億5元)，較上年同期增加105.6%，主要是台積電美金35億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，以及國巨以7.2億歐元(折合7.1億美元)間接受讓取得法國施耐德電機公司(SCHNEIDER ELECTRIC)旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權等大型投資案。

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