集邦：9月電視面板報價持平 僅NB面板微漲0.1美元

受終端市場需求不振影響，集邦科技（TrendForce）今（20）日公布2023年9月下旬面板報價，由於品牌客戶下修電視面板採購量，9月電視面板及監視器面板報價均維持平盤；僅NB用面板微漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板價格在經過近兩個季度上漲後，已來到相對高點。品牌客戶在面臨終端需求疲弱，以及採購成本高漲的雙重壓力下，也不得不提早開始調整採購力道，第3季整體電視面板的採購規模從先前預估的季增6~7%一路下修至近持平水準，預期第4季採購需求也勢必持續向下調整，這也意味著面板廠必須提早因應淡季需求修正的來臨。目前雖然面板廠已經啟動產能的下修，但仍難擋面板價格上漲空間的大幅縮減，預期9月下旬面板價格將全面轉為持平 。

在監視器（MNT）面板方面，需求在第2季出貨大增下，預期第3季出貨量僅季增1~2%。時間越接近第4季，品牌客戶需求開始調整的壓力將越趨明顯。也因此MNT面板價格在經歷數月的微幅上漲後，進入9月份，價格將全面轉為持平。

范博毓指出，NB面板需求在第3季的8月出現高峰，預期9月會稍微滑落。但整體第3季出貨仍較第2季略微成長，因此目前部分面板廠仍堅持維持面板價格上漲趨勢。在數個主要品牌客戶下半年朝向拉高安全庫存水位，或是衝刺年底目標的方向發展下，部分品牌客戶可以接受面板價格微幅上漲，因此目前預期9月的NB面板，包括低階的TN機種以及中高階的IPS機種都有機會微幅上調0.1美元。

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