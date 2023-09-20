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實踐WITS永續理念！緯創招牌換新揭幕儀式 正式推出全新商標

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯軟今日正式推出公司的全新商標WITS，緯創軟體董事長暨執行長蕭清志（中）。緯軟／提供
緯軟今日正式推出公司的全新商標WITS，緯創軟體董事長暨執行長蕭清志（中）。緯軟／提供

緯軟（4953）今（20）日在汐科總部舉行招牌換新揭幕儀式，正式推出公司的全新商標WITS。緯軟自2023年開始，推動WITS 3.0的5年發展計畫，秉持「交付卓越以成就客戶」的精神，持續建構與內外部人才、合作夥伴的價值生態系。新商標以嶄新的形象傳達企業的服務價值，也強化實踐企業永續的理念。

緯軟表示，採用「WITS」，除了是Wistron ITS的縮寫外，也融入科技智慧及創新的意涵。敏捷應對市場變化，精準洞察客戶需求，跟隨產業與時俱進，是緯創軟體的使命，也是我們的承諾。

全新的WITS商標延續緯創資通集團的色系組合，展現WITS成熟穩健及靈活創新的兼容並蓄，融合了前進的速度感及動力意象，象徵一艘穩定前行的航艦，乘載深厚的客戶基礎、多市場的跨國布局及豐富的全球交付經驗，持續在科技創新海域中追求卓越，與客戶共創美好世界。同時，商標的圓角設計，展現企業重視多元共融、友善溝通以及人才永續的企業文化。

緯創軟體董事長暨執行長蕭清志表示，緯創軟體已走過31個年頭，始終在迭代優化，而WITS 3.0象徵公司又翻開新的一頁，對於品牌定位有了新的目標和詮釋，也希望藉此機會讓大家知道，我們已經升級。資訊委外服務，是一個以「人才」為核心的產業，未來我們也希望發揮影響力，助力台灣的資訊服務業及軟體人才，在世界的舞台發光發熱。

緯軟今日正式推出公司的全新商標WITS。緯軟／提供
緯軟今日正式推出公司的全新商標WITS。緯軟／提供

緯創軟體 商標

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