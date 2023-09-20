益登舉辦輝達 Jetson Edge AI Solutions Day

IC通路商益登科技（3048）將於10月6日在台北舉辦輝達（NVIDIA）Jetson Edge AI Solutions Day。益登表示，本活動專為AI高速運算和機器深度學習的專業人士以及創新者而發起，活動廣邀業界領先公司分享成功案例，並以深入淺出的方式說明由概念發想到模擬實作，以及如何運用 Jetson 平台實現創新的AI項目。

益登指出，活動中也將探討 Jetson Edge AI 解決方案的最新趨勢和應用，包括智慧影像判讀、機器人、製造、零售、交通運輸、智慧城市、物聯網、醫療保健和工業應用等。現場將有數十家知名的 Jetson Edge AI Solutions方案廠商實地展示相關的應用產品。

NVIDIA Jetson 系列產品皆為一個完整的模組系統（SOM），包含CPU、GPU、記憶體、電源管理、高速介面等元件組成。此系統提供各種不同的效能、能源效率和尺寸規格，適用於對嵌入式運算需求的各產業客戶。

益登公告8月合併營收達94.68億元、月成長23.7％，寫下8個月以來新高。累計今年前8月合併營收為641.19億元、年減16.1％。

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