快訊

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

藍揭蛋商混用國產、巴西液蛋「賣給退輔會」 流入八德榮家

益登舉辦輝達 Jetson Edge AI Solutions Day

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

IC通路商益登科技（3048）將於10月6日在台北舉辦輝達（NVIDIA）Jetson Edge AI Solutions Day。益登表示，本活動專為AI高速運算和機器深度學習的專業人士以及創新者而發起，活動廣邀業界領先公司分享成功案例，並以深入淺出的方式說明由概念發想到模擬實作，以及如何運用 Jetson 平台實現創新的AI項目。

益登指出，活動中也將探討 Jetson Edge AI 解決方案的最新趨勢和應用，包括智慧影像判讀、機器人、製造、零售、交通運輸、智慧城市、物聯網、醫療保健和工業應用等。現場將有數十家知名的 Jetson Edge AI Solutions方案廠商實地展示相關的應用產品。

NVIDIA Jetson 系列產品皆為一個完整的模組系統（SOM），包含CPU、GPU、記憶體、電源管理、高速介面等元件組成。此系統提供各種不同的效能、能源效率和尺寸規格，適用於對嵌入式運算需求的各產業客戶。

益登公告8月合併營收達94.68億元、月成長23.7％，寫下8個月以來新高。累計今年前8月合併營收為641.19億元、年減16.1％。

AI Edge

延伸閱讀

美眾院中國委員會主席想見半導體業界 促降低對陸投資

AI族群人氣潰散股價挫 廣達、緯創、緯穎、英業達臉綠

微軟爭霸美股市值王

新首富開講 林百里：我只是電腦工廠的工頭做了許多AI

相關新聞

台積電待5年！他「睡覺手抖」崩潰離職 過來人曝更慘的

在台積電上班給人光鮮亮麗卻爆肝的印象，一名網友表示待了快五年，終於從台積電下山了。他透露工作時因為壓力的關係，會在睡夢中手抖、焦慮等，離開後症狀幾乎緩解，引起網友熱議。

新碩今開幕落成 今年底試產、明年第1季量產

新光合纖（1409）子公司新碩先進（Shinsol），今（20）日在台南科學工業園區舉行開幕落成典禮，新纖董事長吳東昇、...

益登舉辦輝達 Jetson Edge AI Solutions Day

IC通路商益登科技（3048）將於10月6日在台北舉辦輝達（NVIDIA）Jetson Edge AI Solution...

永彰旗下永雋儲能導入釩液流電池 建構台灣新一代電網

永彰科技（4523）持續轉型，子公司永雋科技與戰略合作夥伴 INVINITY Energy System（倫敦證交所代碼...

Arm 傳淡出基礎元件IP市場 M31得利

國際矽智財（IP）大廠 Arm 傳出將持續淡出基礎元件（Foundation）矽智財市場情況下，全球唯二可持續供應基礎元...

全球ABF載板市況拚2024年復甦 反彈仍看伺服器 PC 需求

全球 ABF 載板市況拚2024年復甦，已是產業共識，但業界也提到，市況要反彈仍看伺服器PC需求是否較今年顯著改善。載板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦