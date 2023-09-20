遠傳新創加速器 累計37家新創團隊 合創上億新商機

遠傳電信（4904）表示，後疫情時代來臨，更考驗企業的技術力和發展彈性，遠傳成立遠傳新創加速器尋找台灣下一個「護國神山」，遠傳新創加速器成立近2年來，累積成功加速新創家數已達37家，並創造逾1.7億元數位轉型新商機，誘發投、增資金額更突破3.2億元。遠傳宣布啟動第三期加速器招募，歡迎更多優秀新創團隊加入。

遠傳電信今（20）日舉行第二期成果發表，所輔導的新創團隊在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等五大領域都繳出亮眼成績，包含數位發展部數位產業署署長呂正華、國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華、經濟部中小企業處副處長吳佳穎、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼，等機關首長今也共同出席見證，力挺在場新創團隊。

遠傳電信總經理井琪表示，創新是產業的動能、是新應用從萌芽至商轉的關鍵。如果具創造力的思維沒能轉換為有價值的應用，不只對新創夥伴來說非常可惜，也是產業、甚至是國家競爭力的損失。遠傳在數位轉型和開發綠色資通訊應用的經驗，讓我們一方面厚植自身的技術力同時也累積豐富的開發至商轉經驗，這些都是「遠傳新創加速器」得以為新創夥伴「加速」的馬達，遠傳也期待未來有更多優秀的新創團隊持續加入，與遠傳共同成長，讓優秀的創新轉化為具商業價值的果實。

數位與淨零雙軸轉型與醫療長照成趨勢

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，數位與淨零雙軸轉型與醫療長照是當前產業所矚目的大趨勢。遠傳新創加速器特別精挑細選在這些領域表現優秀的新創團隊，全心全力協助他們在技術、企業經營與商業獲利模式等多方面的成熟精進。遠傳為這些新創團隊在Demo Day所展現出的即戰力感到驕傲，也衷心感謝國內外創投業者的踴躍投資，以及包括國發會、經濟部、數位部與國發基金等政府首長不遺餘力的支持。遠傳將會與新創伙伴一起攜手推動產業轉型，共創共贏！

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，遠傳新創加速器於二年的時間就累積及創造相當豐碩之成績，感謝遠傳電信與政府一同驅動產業，也樂見有更多民間企業能一起加入扶植新創。

國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華也表示，企業對新創的支持對於整體新創生態系的發展非常重要，感謝遠傳新創加速器對新創的輔導及支持，未來也期待有更多企業與新創共同合作。國發會將持續扮演協助跨產業、跨領域交流平台的角色，希望成為新創最堅強的夥伴。

行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼表示，很多創意點子在發展初期，若沒妥善培育很難成功，除了政府的投入，也很感謝遠傳願意提供資源力助新創，成為台灣產業的重要推動力。

攜手「永訊智庫」 大推轉型套件

遠傳表示，參與遠傳新創加速器第二期新創團隊，在ESG淨零、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、金融保險等領域都展現亮眼實績，展現出雄厚潛力，包含隨著全球關注永續議題，政府也訂下2050淨零目標，遠傳攜手「永訊智庫」推出【中小企業永續轉型套件】，協助中小企業快速導入環境永續解決方案，結合遠傳「能源管理系統」與永訊智庫「雲偵碳溫室氣體盤查系統(SaaS)」，讓企業可以了解自身能耗與碳排情形，並透過AI生成報告書初稿，協助中小企業更為輕易邁出永續管理的第一步。

遠傳指出，深耕已久的遠距診療，已是產業指標之一，擁有睡眠醫療服務經驗的「創智生技」也攜手遠傳「5G遠距診療」平台推出【Mind UP 睡眠健康照護方案】，整合了線上專業睡眠諮詢和線下身心科醫療院所，並讓遠傳電信的員工有機會實際體驗「ESG企業員工睡眠照護方案」，促進員工的睡眠健康。同時「創智生技」也在friDay購物平台提供睡眠促進健康產品和專業睡眠諮詢服務，提供睡眠困擾民眾多元管道的照護解決方案。

在智慧零售方面，遠傳表示，也協助將「三維人」【Saas物流管理神器】，試行串接遠傳公務車管理平台，透過公務車執勤的實地驗證，協助新創驗證產品服務，以強化派工效率、車隊使用效能，進而提升管理效率並達到ESG節能減碳目標，開創新經濟新商機。

在金融保險服務部份，遠傳強調，協助略策推出【大保庇護駕卡】，透過「車禍線上律師」服務，讓駕駛人以親民的價格，取得發生車禍後當下以及後續處理流程的語音法律諮詢服務。此服務未來會整合二手車商、保險與車隊等進行銷售，亦預計與知名宮廟聯名，注入傳統行車平安符神明保庇的元素，創造法律新創服務的新商機。

遠傳新創加速器成績斐然

遠傳表示，遠傳新創加速器自2021年底成立，遠傳也投注企業資源積極扶植，由總經理井琪與資訊長胡德民親到第一線擔任指導顧問，近2年以來，親自教戰新創團隊所開設的新創門診就高達65場，高階主管進行的深度輔導也逾400場，更為15家新創團隊安排場策略投資評估及公司治理健檢，由內而外完善新創團隊體質，總計遠傳投入培育新創人力逾3,500人次，由上至下戮力推進新創發展。

在外部機會上，遠傳表示，協助規劃超過300場政府、企業與教育領袖的媒合活動，並爭取多達110個創投媒合機會，近兩年間累計成功加速新創家數已達37家，創造1.7億以上的數位轉型商機，除遠傳自身積極評估策略投資的可能性，並已投入數千萬元投資，支持加速器中具共創機會的台灣新創公司，所誘發的投、增資金額更突破3.2億。

遠傳宣布第三期加速器即日起開放招募新創團隊，將持續深化全球焦點議題，包含ESG、淨零轉型等，找尋下一個潛力新秀，遠傳會協助提供資訊與數位轉型科技、財務、法務專家、業務團隊等各方面專業知識，全方位協助新創團隊縮短試錯路徑，也期望在新遠傳晉升頻譜三冠王的加持下，能提供更大的舞台及協助，共同把握後疫情時代數位淨零雙轉型的新商機。

遠傳強調將持續以5G硬實力及內外豐富資源，與新創團隊建立長期且深度的合作關係，也相信在遠傳及加速器校友們的努力下擴大影響力，讓世界看見台灣的創新力，協助政府將擴大這片新創雨林，讓台灣成為新創的築夢天堂。

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