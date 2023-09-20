台積電待5年！他「睡覺手抖」崩潰離職 過來人曝更慘的

在台積電上班給人光鮮亮麗卻爆肝的印象，一名網友表示待了快五年，終於從台積電下山了。他透露工作時因為壓力的關係，會在睡夢中手抖、焦慮等，離開後症狀幾乎緩解，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，在台積待了快五年，也存了一些錢，離開半個月後，發現起床沒有像以前一樣緊張了，之前壓力太大，睡覺手指會不自主顫抖。他也回憶以前每天開好幾個會，很多同事很愛罵人，卻又不好好溝通，而且講了一些事情，後續老闆也不會承認。

原PO左思右想下，認為精神耗損太嚴重，「即使下班也很擔心，深怕手機響，起床就是思考公司事情，吃飯也很難專心」，最終因而決定離開。他表示，很多人說他以後會後悔辭職，但人生不知能活多久，困在裡面實在是太痛苦了。

網友紛紛表示，「下山保證後悔，後悔太晚下山，外面爽翻天」、「待了五年誰敢嘴，嘴的人大概一年都待不到」、「辛苦了，台積真的是抽抽樂，職缺好壞真的很看運氣」、「我下班都沒事，除了睡了少一點以外，還一直蠻爽的欸」。

也有過來人表示遇過更慘的，「恭喜你，我待了八年神山，離開兩年了，還是常被手機來電前的瞬間震動嚇到，只能說在這間公司待的壓力影響我好大。目前正在準備國考，真心覺得科技業年紀大的，身體自帶慢性疾病機率超大，中風、痛風最常聽到，最慘的就是眼睛中風失明，然後遇過三四位換過眼睛水晶體的學長」、「剛下山我也擔心會後悔，但時間一長，越來越感謝當初勇敢的自己，終於不會心悸，不會失眠，不用擔心接到公司的電話，慢性蕁麻疹不藥而癒」。

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