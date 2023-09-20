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華辰保全夜間無人保全服務以科技輔助人力 社區經費省

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

華辰保全觀察許多社區目前面臨上述問題，結合物聯網科技、影像技術應用等新科技，為社區提供「夜間無人保全服務」，以科技輔助人力，為社區管理費精打細算。

華辰保全「夜間無人保全服務」其中最顯著成果即為提升效率及費用節約，若以一個哨點每月支出約14萬元以上，只需花費約略一半的的費用，便能持續維持24小時的保全服務，省下金額可用在提升日間保全人員服務品質或優化社區服務，例如加裝近年來熱門的電動車充電樁設備等，使社區管理經費更能被妥善運用，同時也降低社區營運壓力。

華辰保全總經理高永華表示，「夜間無人保全服務」結合科技讓安全管理更智慧化，且提高效率，華辰保全運用自行研發的專業級系統影像保全，結合各式感測裝置與監視器系統，與華辰總部24小時監控中心隨時保持連線，若發生大樓門禁異常、火災發生、停車場淹水、住戶緊急狀況求援等問題，保全系統將即時通知社區管委會或是相關單位協助問題排除和急難救助。

夜間無人保全服務主打許多社區由於經費不足或是人力短缺的情況，導致無法白天晚上皆維持駐衛警與物業管理，華辰將社區保全從最基礎的「安全防盜」升級為「智慧化社區管理」，同時也協助社區在基本工資連年調漲情況下，成為提高安全性又節省經費的最佳解決方法。

保全 充電樁

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