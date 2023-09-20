台積攜手德國育才 為設廠鋪路

台積電為德國晶圓廠尋覓人才鋪路，啟動海外首樁由官方補助的人才培育計畫。台積電、德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學昨天簽署「半導體人才培育計畫協議」，預定由薩克森自由邦政府、德勒斯登工業大學等十一所大學遴選最多一百名表現優異學生來台，明年二月起參與為期約六個月的半導體培訓，為台積電未來赴德國設立晶圓廠，預先做好人才培育的工作。

台積電人力資源資深副總何麗梅，與薩克森自由邦科學部部長根可夫（Sebastian Gemkow）、德勒斯登工業大學校長史多丁格（Ursula Staudinger）昨天簽署三方合作計畫。

何麗梅表示，這項計畫是台積電人資部借鏡過去美日設廠經驗，為德國設廠預先鋪路的先期作業。她說，這也是台積電海外首宗由德國薩克邦自由邦出資贊助的半導體人才培育計畫，足見德國政府對台積電前去設立晶圓廠的高度重視，以及有計畫的進行人才培育工作。

何麗梅說，參與培育計畫的學生，回國並沒有限制一定要進台積電。

何麗梅表示，台積電秉持的理念，就是「做大人才庫」，為台積電及德國半導體產業做出貢獻。她強調這將為德國政府、兩國學校、參加培訓學生和台積電創造五贏的局面。

何麗梅指出，這些學生未來將來台參加由台大等多所大學提供的半導體學程，完成學分制半導體學程後，接著將在台積電位於台中的新人訓練中心與廠房進行為期兩個月的學分制實務訓練，透過與台積公司工程師一同進行現場實際操作，參與學生可對於半導體製程與基礎技術有更深一層的了解，並從台積公司學習到晶圓廠實際運作經驗。

台積電稍早宣布將與德國英飛凌、恩智浦及博世合資成立歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ），在德國德勒斯登興建十二吋晶圓廠，切入廿八奈米生產車用相關晶片，新廠預計在二○二七年底前量產，將在當地創造約兩千個直接的高科技專業工作機會。

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