AMD 推出 EPYC 8004處理器 為雲端服務、智慧邊緣與電信領域打造

超微（AMD）於今（19）日宣布，推出專為雲端服務、智慧邊緣與電信領域打造的EPYC 8004處理器。該公司表示，此全新處理器廣受戴爾、愛立信、聯想、美超微等大廠支持，並通過Microsoft Azure Stack HCI認證。

超微指出，推出上述產品後，第4代AMD EPYC CPU家族的工作負載最佳化處理器陣容全數就位。相關產品將Zen 4c核心導入至特定用途CPU，可幫助硬體供應商打造高能源效率的差異化平台，進而為零售、製造與電信等智慧邊緣應用及雲端服務、儲存等資料中心應用提供動能。

AMD資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara強調，EPYC 8004系列處理器藉由經過調校的封裝，提供卓越的CPU能源效率，能在空間與供電受限的情況下滿足基礎架構需求。

AMD提到，智慧邊緣部署重點在於更小的伺服器節點，而不是資料中心中所需要的全機架。在智慧邊緣部署1、3、或10部伺服器時，搭載EPYC 8004系列處理器的伺服器，能比競品發揮更好的能源效率，不僅在5年期間為客戶省下數千美元的能源支出，更帶來更好的核心密度與更高的吞吐量。眾多OEM廠商與合作夥伴發表一系列相關獨特系統與解決方案，可在寬泛的營運範圍工作，滿足供電與溫度的要求，並在高密度資料中心、市區電信大樓、甚至是工廠等極端環境中部署。

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