新墨西哥州長及亞歷桑納州長大力招商 鬆口半導體先進封裝製程討論中
新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham及亞歷桑納州長Katie Hobbs今(19)日參加「2023年美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇」都大力招商。台積電（2330）美國廠進度備受關注，Katie Hobbs接受採訪時表示，先進封裝是美國半導體布局生態供應鏈很重要的一環，未來將和台積電針對先進封裝製程進行討論。
台積電美國亞歷桑納州建廠進度持續遭受挑戰，亞歷桑納州長Katie Hobbs也針對台美工作文化差異提出看法，會協助台積電了解當地文化，並且協助解決問題，確保能有技術純熟的建廠工人，目前每天已有1.2萬名工人在工地現場趕工，此次來台參訪也是了解台美工作文化的差異，希望能讓投資繼續進行。
具備電動車供應鏈重要地位的新墨西哥州州長Michelle Lujan Grisham代表團都前來參加，受訪時也表示，電動車產業的聚落已經完成，還可以提供各種投資優惠，讓前來設廠投資的廠商在生產上會非常有競爭力。
明日新墨西哥州長Michelle Lujan Grisham也將會宣布跟國內企業合作的好消息，目前已經知道國內知名汽車零組件大廠和大將於明天公開前往設廠的合作案。
外貿協會黃志芳董事長表示，本年活動為第12屆，今年吸引台美雙方高度重視，也是貿協舉辦這個活動以來最高規格的一次，代表著深化台美緊密的夥伴關係更上層樓，台美近年來雙方貿易關係緊密，且為理念相通、共享價值的夥伴；在供應鏈重組、AI大數據的潮流下，臺灣是不可或缺的要角。
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