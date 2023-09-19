新思聯手越南 成立半導體研究所
電子設計自動化（EDA）新思科技宣布與越南資訊通信部（Ministry of Information and Communication，MIC）轄下的越南ICT產業管理局（AICTI）合作，在越南當地推動半導體開發，並將支持AICTI成立越南半導體研究所的計畫。
越南ICT產業管理局正著手在河內制定半導體發展戰略計劃，其中包括運用新思科技在原型設計和仿真方面的先進技術，以優化系統單晶片（SoC）軟體和硬體協同設計。此次合作旨在建立晶片研發製造和高階模擬仿真中心，培育先進的IC設計新創公司，並促進越南在半導體的研發製造生產能力。
越南ICT產業管理局局長阮善義（Nguyen Thien Nghia）博士表示，新思科技以其領先業界的半導體設計軟體、IP 和軟體安全解決方案而聞名；而此次越南產業管理局透過與新思科技的合作，可受益於新思科技世界一流的設計技術，培養能掌握最新產業趨勢的晶片設計師，有助於促進越南半導體產業的發展。
台灣新思科技董事長暨總經理暨南亞區業務總裁李明哲（Robert Li）指出，越南ICT產業管理局是促進越南ICT產業發展、支持越南加入全球半導體供應鏈的主責管理機構，很高興新思科技能支持越南資訊通信部制定戰略計劃，並在越南成立採用新思科技先進技術的半導體研究所。
李明哲指出，新思科技致力於幫助越南半導體行業培養 IC 設計人員和研發製造能力；而半導體產業的成功發展需要團隊合作。新思科技將與越南ICT產業管理局密切合作，幫助越南進一步鞏固在東南亞地區的半導體領先地位。
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言