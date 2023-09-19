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新思聯手越南 成立半導體研究所

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

電子設計自動化（EDA）新思科技宣布與越南資訊通信部（Ministry of Information and Communication，MIC）轄下的越南ICT產業管理局（AICTI）合作，在越南當地推動半導體開發，並將支持AICTI成立越南半導體研究所的計畫。

越南ICT產業管理局正著手在河內制定半導體發展戰略計劃，其中包括運用新思科技在原型設計和仿真方面的先進技術，以優化系統單晶片（SoC）軟體和硬體協同設計。此次合作旨在建立晶片研發製造和高階模擬仿真中心，培育先進的IC設計新創公司，並促進越南在半導體的研發製造生產能力。

越南ICT產業管理局局長阮善義（Nguyen Thien Nghia）博士表示，新思科技以其領先業界的半導體設計軟體、IP 和軟體安全解決方案而聞名；而此次越南產業管理局透過與新思科技的合作，可受益於新思科技世界一流的設計技術，培養能掌握最新產業趨勢的晶片設計師，有助於促進越南半導體產業的發展。

台灣新思科技董事長暨總經理暨南亞區業務總裁李明哲（Robert Li）指出，越南ICT產業管理局是促進越南ICT產業發展、支持越南加入全球半導體供應鏈的主責管理機構，很高興新思科技能支持越南資訊通信部制定戰略計劃，並在越南成立採用新思科技先進技術的半導體研究所。

李明哲指出，新思科技致力於幫助越南半導體行業培養 IC 設計人員和研發製造能力；而半導體產業的成功發展需要團隊合作。新思科技將與越南ICT產業管理局密切合作，幫助越南進一步鞏固在東南亞地區的半導體領先地位。

越南 半導體 思科

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