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iOS 17正式版開放更新 3款iPhone舊機無法升級

中央社／ 台北19日電
蘋果公司今天釋出iOS 17作業系統正式版，開放免費更新，提供待機模式、個人化「聯絡人海報」等新功能。圖／蘋果提供
蘋果公司今天釋出iOS 17作業系統正式版，開放免費更新，提供待機模式、個人化「聯絡人海報」等新功能。圖／蘋果提供

蘋果公司今天釋出iOS 17作業系統正式版，開放免費更新，提供待機模式、個人化「聯絡人海報」等新功能，只要簡單說聲「Siri」即可啟用語音助理，取代以往的「嘿，Siri」。

需注意的是，iOS 17僅支援搭載A12晶片以上的iPhone機型，因此iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等3款舊機無法升級。

蘋果在官網發文說明iOS 17的7大新功能。首先是來電功能大幅升級，個人化的「聯絡人海報」可自訂已知聯絡人的來電顯示方式，使用者可以替照片和Memoji貼圖挑選素材、排版和字體顏色，將「聯絡人海報」個人化。

其次，使用者現在可以在FaceTime影像通話留下影片或音訊消息，在對方不方便接聽時，將想說的話記錄下來，以便對方之後接收。

第三，iOS 17的「訊息」App新增搜尋篩選功能，且在傳送音訊訊息時，訊息內容將會自動轉為逐字稿，方便在當下閱讀或稍後聆聽。「訊息」App也推出「平安通報」功能，使用者抵達目的地時，親友會自動收到通知。

第四，iOS 17新增「待機模式」，當iPhone擺在一旁充電時，可以全螢幕顯示時鐘、照片或小工具，也能顯示即時動態，例如Siri查詢結果、來電顯示和大尺寸的訊息通知。

第五，iOS 17新增NameDrop，是一項全新的AirDrop分享功能，使用者只需將iPhone放在一起即可交換聯絡資訊，包括各自的「聯絡人海報」，也可以分享內容或一起聽音樂、看電影和玩遊戲。今年稍晚，AirDrop將新增功能，讓使用者離開AirDrop範圍時，內容還能繼續透過網路傳送。

第六，iOS 17的「自動修正」功能全面更新，擁有全新轉換器語言模型，以及用來預測字詞的裝置端機器學習語言模型，使用者每次打字都能讓輸入體驗和精確度更提升。

第七，iOS 17新增「日誌」App，可以提供個人化的建議，帶來日誌靈感，相關建議是從照片、人物、地點、體能訓練等近期動態中，以智慧化的方式挑選。「日誌」App具備上鎖功能，並使用裝置端處理和端對端加密。

此外，蘋果今天推出watchOS 10更新，採用全新視覺語言，可以一目瞭然查看更多資訊，並新增「智慧型堆疊」功能，可在需要時立即顯示相關小工具。自行車體能訓練將自動以「即時動態」顯示於iPhone上，並使用全螢幕。

iPadOS 17也在今天正式登場，使用者可用字體和顏色來自訂「鎖定畫面」，並自訂日期與時間的外觀。互動式工具提供更多資訊，輕點一下即可直接從「鎖定畫面」或「主畫面」完成任務。

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