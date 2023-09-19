台杉總經理：AI輔助製造業自動化 台灣絕佳機會

台杉投資總經理翁嘉盛扮演國家級投資公司總舵手，他近日在矽谷表示，未來重點投資題材著重AI、綠能、生技、太空等生存關鍵產業，台灣製造業在AI助攻下，勢必主宰全球市場。

今年，舊金山和矽谷科技會議幾乎皆以人工智慧（AI）為主軸，環繞著AI技術、風險、應用，話題不斷。翁嘉盛16日在矽谷出席北美台灣科技年會，會後接受中央社訪問表示，台灣已搭上AI大浪，走在正確道路上。

訪談中，翁嘉盛多次表示，「自己一路走來很幸運」，因為年輕在矽谷親身體會到「創投對經濟發展的強大影響力」，並有機會把在矽谷所學的觀念和模式帶回台灣。

許多人熟悉矽谷是全球高科技產業重鎮，卻不一定理解「新創能量是成就此傳奇地位的最大關鍵」。翁嘉盛年輕自聖荷西州立大學電腦工程碩士畢業後，先後加入惠普（HP）和思科（Cisco），初進思科時，那是一間200人的網路公司，在創投投資下，得以成長為一家全球領導品牌企業。

在思科，翁嘉盛看到企業如何透過創投投資幫助成長，決定提早退休，擔任天使投資人。從中更加打開眼界，並發現矽谷特殊的創業生態環境，即「公司賺到錢之後、仍繼續不斷投資，幫助產業成長」。

2015年，總統蔡英文投入競選，而後翁嘉盛回到台灣參與亞洲矽谷計畫，2017年，台杉投資成立，至今管理6支基金、規模達新台幣257.5億元。

翁嘉盛說，未來，台杉致力鏈結國際的願景不變，將持續透過投資，導入台灣還未發展的顛覆性科技，例如AI，台杉在4年多前就已切入。

近期，翁嘉盛計畫安排矽谷機器視覺和人工智慧公司Landing AI執行長吳恩達到台灣，將參訪台大，希望促成台美產學合作。

翁嘉盛表示，台灣正處在一個絕佳的時機點，在AI起飛之際，最強的製造業奠基在過去累積的基礎上，能夠運用AI轉型，實現自動化和智慧化。

他以美超微（Supermicro）為例，在AI時代，加上其資料中心、邊緣運算，並與輝達（NVIDIA）等大廠合作，就像是台灣產業轉型的一個寫照。

AI之外，翁嘉盛點出，一些「攸關國家生存的關鍵新創」也是未來投資發展的重點，包括綠色能源、生物科技與太空產業。

以生物科技為例，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來教訓，當時全球對醫療資源都有迫切需求，無法依賴國外供給，進而意識到開發下一世代療法有其必要；另外，俄烏戰爭發生後，太空科技像是無人機產業，成為重要作戰系統一環，台灣也積極透過與國際新創合作，發展此技術。

一路見證台灣新創和創投環境變化，翁嘉盛不諱言，環境仍有改善空間，舉例來說，對於某些必須做長期投資的基礎建設和關鍵技術，該如何透過稅收減免和鬆綁法規的方式，激勵有資金能力的人願意投資，有待改革。

翁嘉盛認為，雖然就整體承擔風險的積極度來看，台灣仍較日本、新加坡、韓國來得保守，不過，他觀察到，歷經多年的淬鍊，台灣社會普遍比過去更能接受失敗文化，容錯率更高，年輕人也較勇於冒險嘗試創業。

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