寶山2奈米量產將延後？台積電：廠區建設依規劃進行
媒體報導傳出，台積電（2330）寶山2奈米量產將延後至2026年，對此，台積電今（19）日回應提問指出，目前廠區建設依規劃進度進行中。
台積電今年7月法說會上已提到，2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產，將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，為客戶提供最好的效能、成 本、以及技術成熟度。
另外台積電當時提到，作為2奈米技術平台的一部分，亦在2奈米發展出背面電軌（backside power rail）解決方案，此一設計最適於 HPC 相關應用。在基線技術之上，背面電軌將使速度提升 10%至12%，邏輯密度提升10%至15%。目標是在2025年下半年向客戶推出背面電軌並於2026年量產。
依據台積電規畫，2奈米預計將在寶山分四期擴建量產，另外中科先前也有規畫。至於高雄廠，台積電在8月8日董事會後提到高雄廠確定改2奈米，因應先進製程強勁市場需求。
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