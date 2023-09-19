快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

寶山2奈米量產將延後？台積電：廠區建設依規劃進行

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
媒體報導傳出，台積電（2330）寶山2奈米量產將延後至2026年，對此，台積電今（19）日回應提問指出，目前廠區建設依規劃進度進行中。(美聯社)
媒體報導傳出，台積電（2330）寶山2奈米量產將延後至2026年，對此，台積電今（19）日回應提問指出，目前廠區建設依規劃進度進行中。(美聯社)

媒體報導傳出，台積電（2330）寶山2奈米量產將延後至2026年，對此，台積電今（19）日回應提問指出，目前廠區建設依規劃進度進行中。

台積電今年7月法說會上已提到，2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產，將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，為客戶提供最好的效能、成 本、以及技術成熟度。

另外台積電當時提到，作為2奈米技術平台的一部分，亦在2奈米發展出背面電軌（backside power rail）解決方案，此一設計最適於 HPC 相關應用。在基線技術之上，背面電軌將使速度提升 10%至12%，邏輯密度提升10%至15%。目標是在2025年下半年向客戶推出背面電軌並於2026年量產。

依據台積電規畫，2奈米預計將在寶山分四期擴建量產，另外中科先前也有規畫。至於高雄廠，台積電在8月8日董事會後提到高雄廠確定改2奈米，因應先進製程強勁市場需求。

台積電 奈米 法說會

延伸閱讀

美股四大指數收漲 台股早盤小漲、台積電下跌1元開539元

台股外資大賣超 公股急救援…八大行庫買超金額近一月最大

高股息ETF 土洋對作

張忠謀喊話：台灣要捍衛晶片製造優勢

相關新聞

蘋果 Type-C 引爆 GaN 快充買氣 偉詮電接單看旺到年底

蘋果新一代 iPhone 15 因應歐盟等國要求，已將接口由 Lightning 改成 USB Type-C，同時支援 ...

英特爾再談玻璃基板 PCB 載板業界：量產技術仍不成熟

英特爾再談玻璃基板，市場點名，英特爾夥伴欣興（3037）、健鼎（3044）等有望在後續該技術成熟後成為助攻協力廠。不過 ...

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

軟銀集團旗下晶片設計業者安謀（ARM）9月14日在美國掛牌交易，財信傳媒董事長謝金河最新在臉書發文表示，「ARM終於在美...

台杉總經理：AI輔助製造業自動化 台灣絕佳機會

台杉投資總經理翁嘉盛扮演國家級投資公司總舵手，他近日在矽谷表示，未來重點投資題材著重AI、綠能、生技、太空等生存關鍵產業...

華碩推出 Tinker Board 3N單板電腦 助攻工業4.0

華碩智慧物聯網（ASUS IoT）今推出Tinker Board 3N，此款Arm ® 型多功能單板電腦（SBC, Si...

新品發表會前夕 微軟 Surface 操盤手宣布將離職

微軟將於美國時間9月21日舉行新品發表會，市場預計將推出全新 Surface 系列產品，但在發表會前夕，微軟產品長 Pa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦