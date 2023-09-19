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張忠謀：台灣須捍衛晶片領導地位

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

台積電創辦人張忠謀昨天表示，目前台積電製造的晶片約占全世界的百分之五十、最先進晶片則占全球的百分之九十；台灣有人才、流動率低、交通方便的優勢，如今已開發國家人民大多都會使用台灣製造的晶片產品，「台灣須捍衛這樣的領導地位」。

中華民國法官協會昨舉辦「二○二三年國際法官協會第六十五屆年會暨成立七十週年慶祝活動」開幕式，邀請張忠謀專題演講「台灣在晶片製造的競爭優勢」。張忠謀說，晶片無所不在，從國防導彈到智慧手機和汽車都使用晶片，而一支蘋果手機就有一五○億個電晶體。

張忠謀說，他曾讀過一篇報導，全球已經超過七十億人口，有百分之七十五的人有智慧型手機，讓他感到滿驚訝的，而已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，顯示晶片製造至關重要，而台灣目前是晶片製造的領導者，須捍衛這樣的領導地位，這也是台灣在全球競爭中唯一領先的所在。

台積電 領導者 導彈

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