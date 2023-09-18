美NIST院長訪吳政忠 盼與台灣培育半導體與資安人才

國科會今天表示，美國國家標準暨技術研究院（NIST）院長羅卡西奧訪台，與國科會主委吳政忠深度交流，未來希望能與台灣共同培育半導體及網路資安人才。

國科會今天發布新聞稿指出，台美2020年底簽訂科學合作協定（STA），今年5月舉辦首屆台美科技合作對話會議（STC-D），當時NIST代表團員表達對台灣科技發展實力印象深刻，希望儘速促成進一步合作。

國科會表示，NIST院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）率團來台拜會第一個行政部門為國科會，由吳政忠率相關單位主管與美方進行深度交流；羅卡西奧深感台灣推動資安技術、AI、半導體布局與美國方向一致，盼未來能強化合作研究及人才培育。

國科會指出，NIST不僅是台灣長期重要合作科研夥伴，在美國晶片法案中被賦予許多重要關鍵角色，這次來訪就半導體技術、整體生態系布建請益交流，並希望基於半導體晶片設計製作等基礎上，拓展未來在AI、網路資安等應用合作。

國科會表示，吳政忠向羅卡西奧說明，國科會協調各相關部會共同合作，提前布局台灣2035年的科技國力，成立台灣AI卓越中心（AICoE）做為跨部會、跨領域串聯平台，強化AI科研發展、人才培育及治理。

同時，成立台灣資安科技研究中心（TACC），盼建立關鍵資訊安全領域科研實力與優勢，進而與世界鏈結接軌國際脈動。

吳政忠表示，隨AIoT趨勢，相關尖端科技開發應用均仰賴晶片發展，相信以台灣在半導體及資通訊產業強而有力的優勢，及堅守以人為本、自由民主的核心價值，在雙方長久相互信賴的合作基礎上，必能攜手實現更多科技的創新與突破，普惠人民締造雙贏。

羅卡西奧回應，數位科技發展迅速，半導體領域更是國家競爭力的關鍵；NIST於今年4月成立「國家半導體技術中心」（NSTC），未來希望能與台灣共同培育半導體及網路資安人才，推動各項應用至產業界加惠社會大眾。

此外，國科會指出，羅卡西奧對於台灣推動科學園區的成就也相當推崇，將前往新竹科學園區參訪。

國科會表示，這次會談對於深化台美雙方的科研合作具有重大意義，相信未來與NIST在半導體、AI及網路資安等科研領域，可帶來更實質且深化的合作，進而嘉惠雙方在產業面的應用。

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