台積電增資亞利桑那州廠45億美元 經濟部投審會放行

經濟部投審會18日召開第1227次委員會，共核准備查8件，僑外投資2件、對外投資8件，其中台積電獲准投資45億美元，增資美國亞利桑那州場作為營運資金。

投審會在第1227次委員會中，核准離岸風電商CIP旗下盧森堡商CI III ZHONG NENG K/S SCSP以新臺幣5.8億元增資中發控股股份有限公司，從事經營一般投資業；日本瑞環株式會社以日幣18億元（約新臺幣3.9億元）增資台灣瑞環股份有限公司，從事經營化學原料批發業、國際貿易業、管理顧問業等業務。

對外投資部分，陽明海運股份有限公司以美金8億元增資新加坡陽明私人有限公司，從事經營商業投資、船舶運送、買賣及租賃及海運承攬業務；台塑資源股份有限公司以美金1億元增資澳洲子公司FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD，從事投資控股業務（轉投資礦業開採與礦產品買賣業務）。

台積電以45億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，做為營運資金，從事經營積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計業務。投審會指出，本次增資除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於臺灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結。

智易科技股份有限公司以美金6,000萬元增資英屬維京群島ARCADYAN HOLDING(BVI)CORP，從事經營一般投資業務；英業達股份有限公司以美金8400萬美元增資泰國子公司INVENTEC ELECTRONICS (THAILAND) CO LTD，從事經營電腦產品組裝及銷售業務。

至於富邦人壽則以英鎊1.37億元增資英屬澤西島BOW BELLS HOUSE (JERSEY) LIMITED，從事經營不動產投資業務。