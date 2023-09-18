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守護霄裡溪生物多樣性 友達偕志工啟動除蔓防治五年計畫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
小花蔓澤蘭攀爬覆蓋原生植物，使其無法進行光合作用，因此有綠癌之稱，對生態環境危害甚鉅。友達／提供
小花蔓澤蘭攀爬覆蓋原生植物，使其無法進行光合作用，因此有綠癌之稱，對生態環境危害甚鉅。友達／提供

友達（2409）永續基金會上周六（9月16日）在桃園龍潭舉辦「手」護台灣綠色堡壘「除蔓護溪」活動，由友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪帶領逾200位志工，一同移除總重達1,311公斤的外來入侵種「小花蔓澤蘭」。

友達重視環境保護、呼應聯合國生物多樣性公約，攜手桃園市和新竹縣環保局、桃園市農業局、農業部林業及自然保育署新竹分署，以及在地鄰里、環保及地方創生團體，啟動「除蔓防治五年計畫」，藉由志工組成的水環境巡守隊，針對霄裡溪沿岸3公里的小花蔓澤蘭，定期進行移除與防治工作，同時進一步扎根生態環境教育，持續發揮企業影響力，以實際行動守護環境永續與生物多樣性。

「小花蔓澤蘭」來自中南美洲，被世界自然保育聯盟列為「世界百大入侵種」，其生長快速、種子散播力極強，甚至具有無性繁殖特性。其會攀爬覆蓋於原生植物，使植物無法進行光合作用，因此有「綠癌」之稱，對生態環境危害甚鉅，每年造成全台上億元的農作與經濟損失，也嚴重威脅河川沿岸的生物多樣性。友達不僅響應農業部小花蔓澤蘭防治月活動，亦藉由「水環境巡守隊」志工每月監測河流沿岸的小花蔓澤蘭抑制狀況，復育水資源及當地生態系。此外，戶外除蔓工作需避免蚊蟲叮咬，友達也在現場使用以小花蔓澤蘭的萃取醋液製作的天然防蚊液，透過社會企業的循環再生技術，將有綠癌之稱的小花蔓澤蘭轉變為可再利用的「綠金」。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，「友達於2022年制定《生物多樣性政策》，承諾結合全體員工、客戶與供應鏈夥伴，共同維護營運所在地的生態和自然環境。友達亦響應國土綠網計畫，發起『手』護台灣系列的志工活動，積極復育森林和海洋生態系。2015年友達龍潭廠達成製程用水100%全回收目標，本次在霄裡溪放流口舊址進行除蔓護溪，除了見證霄裡溪零排放8年後生物多樣性之外，也看到外來入侵種對生態的威脅，長期守護這片土地的我們責無旁貸，因此提出除蔓防治五年計畫，目標使小花蔓澤蘭的覆蓋率在5年後（2027年）降低30%，同時我們也號召利害關係人，攜手善盡地球公民的責任，將重視生態保育及環境教育的理念具體行動化。」

友達光電永續長暨友達永續基金會執行長古秀華表示，「友達除蔓防治五年計畫，以《2020年後全球生物多樣性綱要》23項行動目標的第6項指標『外來入侵種管理』做出具體行動，搭配四面向任務進行，一是以『綠聯盟』攜手與政府、社區、團體、學校多方合作；二是透過認養營運所在地河川、設立巡守隊、復育在地生態系達到『綠復育』；三是搭配友達環境教育設施場所──龍潭廠水資源館的環教課程及數位學習培育永續素養，達成『綠教育』目標；最後是『綠循環』，支持社會企業的循環再生技術，創造小花蔓澤蘭再利用價值，並且將政府提供的小花蔓澤蘭收購金轉而挹注於環境教育使用。此次我們率先以龍潭霄裡溪放流口為主要除蔓標的，未來也將拓展至友達所認養的其他溪流與沿岸，包含南崁溪、大坑缺溪、牛稠坑溪等， 盼能持續『手』護河川生態及沿岸生物多樣性。」

友達接軌聯合國永續發展目標（SDGs）第14項保育及永續利用陸域生態系及第15項保育及永續利用海洋生態系，致力於維護營運所在地的水資源生態，進而將各廠區河川巡守隊轉型為「水環境巡守隊」，透過和各方利害關係人合作，攜手植樹護樹、淨灘、護溪、淨山等，串連由山到海的國土綠網廊道綠色志工行動，盼能持續號召更多社會大眾響應，守護環境與生物多樣性，實現人與自然和諧共存的永續願景。

友達集結超過200位志工，攜手移除高達1,311公斤的外來入侵種「小花蔓澤蘭」。友達／提供
友達集結超過200位志工，攜手移除高達1,311公斤的外來入侵種「小花蔓澤蘭」。友達／提供
萃取小花蔓澤蘭的醋液可以製作天然防蚊液，將有綠癌之稱的小花蔓澤蘭轉變為可再利用的「綠金」。友達／提供
萃取小花蔓澤蘭的醋液可以製作天然防蚊液，將有綠癌之稱的小花蔓澤蘭轉變為可再利用的「綠金」。友達／提供
友達永續基金會集結超過200位志工，攜手移除外來入侵種小花蔓澤蘭，守護霄裡溪生物多樣性。友達／提供
友達永續基金會集結超過200位志工，攜手移除外來入侵種小花蔓澤蘭，守護霄裡溪生物多樣性。友達／提供
友達串聯志工組成水環境巡守隊，針對霄裡溪沿岸3公里的小花蔓澤蘭，定期進行移除與防治工作。友達／提供
友達串聯志工組成水環境巡守隊，針對霄裡溪沿岸3公里的小花蔓澤蘭，定期進行移除與防治工作。友達／提供

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