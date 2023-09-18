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美商Vicor告伺服器電源侵權 台達電：對自主研發產品有信心

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。 （聯合報系資料庫）
台達電。 （聯合報系資料庫）

美國電源模組廠Vicor Corporation對台達電（2308）、鴻海、廣達等伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器產品專利提起侵權告訴，台達電今（18）日回應，對自主研發產品有信心，絕無侵權。

Vicor 是一家銷售電源模組以及電源系統產品的美國公司。在部分產品上，與台達為直接競爭關係。

針對該侵權案，台達電表示，公司不斷致力於研發創新，向來重視公司智慧財產權的維護，同時並依法尊重他人的智慧財產權。此訴訟案經內部初步檢視後，有信心自主研發的產品並無侵害原告主張之專利權。該案件已進入美國司法程序，台達將會依照相關流程全力積極應訴進行答辯，以維護公司的權益；現階段不影響相關產品出貨及銷售，對營運亦無顯著影響。

台達電 美國 智慧財產權

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