美商Vicor告伺服器電源侵權 台達電：對自主研發產品有信心
美國電源模組廠Vicor Corporation對台達電（2308）、鴻海、廣達等伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器產品專利提起侵權告訴，台達電今（18）日回應，對自主研發產品有信心，絕無侵權。
Vicor 是一家銷售電源模組以及電源系統產品的美國公司。在部分產品上，與台達為直接競爭關係。
針對該侵權案，台達電表示，公司不斷致力於研發創新，向來重視公司智慧財產權的維護，同時並依法尊重他人的智慧財產權。此訴訟案經內部初步檢視後，有信心自主研發的產品並無侵害原告主張之專利權。該案件已進入美國司法程序，台達將會依照相關流程全力積極應訴進行答辯，以維護公司的權益；現階段不影響相關產品出貨及銷售，對營運亦無顯著影響。
蘋果秋季發表會
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言