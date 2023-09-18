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鴻海舉辦MeToo教育培訓 響應SDGs落實性別平等

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海本月初舉行「Me too浪潮下性平三法之介紹與案例研析」教育培訓課，邀請李立普律師（左）、何宗霖律師（右）共同主持，吸引逾600名員工線上參與。鴻海／提供
鴻海本月初舉行「Me too浪潮下性平三法之介紹與案例研析」教育培訓課，邀請李立普律師（左）、何宗霖律師（右）共同主持，吸引逾600名員工線上參與。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）積極落實性別友善的職場環境，深化同仁性別平等觀念意識，日前舉辦Me Too教育培訓課程，邀請外部律師授課，吸引超過600名同仁自主報名。作為員工內部自主教育訓練選擇之一，鴻海每個月開辦多堂管理類、通識類、專業類等課程，讓同仁有多元的學習選擇，以提升自我本職學能，建構永續經營的量能。

本月初舉行的「Me too浪潮下性平三法之介紹與案例研析」教育培訓課，屬於「勞權教育」系列課程之一，採用線上舉行，邀請寰瀛法律事務所李立普主持律師、何宗霖合夥律師擔任雙講師共同主持。即使是線上課程，但透過新聞報導案例分享，融入法律條文的見解，以淺顯易懂的方式，在空中創造不少同仁的正面迴響。

李立普律師在課堂上，介紹近期MeToo浪潮相關之法律概念，包含：性平三法之適用範圍、最新修法內容。他強調：「很多人遇到性騷擾不知道該怎麼辦？如何求助？所以透過新聞媒體報導的案例，比較能最快的方式來吸收了解這類硬冷的議題。這次透過線上授課，我發現有很多來自海外的鴻海員工連線參加，同仁參與的程度，超乎我的想像。」

何宗霖律師曾任桃園地方法院法官，有豐富處理勞資爭議的經驗，在課堂上特別介紹就業歧視（包含性別歧視）的避免、職場性騷擾的類型、接獲職場性騷擾申訴時，公司應如何處理？何宗霖律師表示：「很肯定鴻海公司安排這樣的課程，企業平時就應該為員工舉辦性別平等相關課程，除了培養員工具備正確觀念，也進一步明確表達出公司對於職場性騷擾『零容忍』的態度。」

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「鴻海透過一系列的勞權教育培訓，不斷強化性別多元的觀念，而這類課程也同步開放給部分的子公司、關聯企業同仁自願報名參與，因為我們希望性別平等的概念，能傳達給更多員工以及利害關係人。鴻海的性別平等不會停留在口號上，而是更積極實踐在我們的職場環境中。」

鴻海積極落實聯合國永續發展目標(SDGs5)：實現性別平等，並賦予婦女權力，堅持合法公平、平等自願的原則。在公司制度層面，設有「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」；在聆聽員工心聲方面，提供員工多元意見反映或申訴渠道、員工協助方案(EAP)、健康與法律諮詢等外部資源；在觀念教育的部分，以本次Me Too勞權教育課程為例，透過公司定期的內部線上教育平台和內部培訓講座，推動性別平等和多元融合意識提升。

落實性別平等，鴻海透過多元舉措以「好，還要更好」的思維，不斷在提供員工最新的法律知識，並持續檢視完善公司的日常營運。鴻海秉持公平、平等的精神，提供招募任用、員工獎酬、績效評核與晉升等機會時，不將「性別」列為考量因素或衡量標準，確保公司經營的每個環節，能貫徹與實踐員工多元平等政策。

鴻海 職場

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