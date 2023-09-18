快訊

「未料71歲落如此地步」嬰兒潮變遊民日增 大蕭條後罕見此景

PLG／林書豪來了！ 明下午辦加盟國王記者會

前10大槍擊要犯、刺蔣案主角也來申請總統大選連署 2人黑歷史曝光

104與溫世仁文教基金會合作 培養新鮮人職場軟實力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

104人力銀行調查顯示，68.8%企業招募新鮮人最看重適應職場的「軟實力」，但60%新鮮人不曉得自己能做哪一種工作、40%不知怎麼寫履歷，即便順利找到工作，第一份工作做滿一年只有26%。

為協助大學生培養職場力，104人力銀行今年首度與溫世仁文教基金會課程合作，共同響應《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，提供職涯探索工作坊、履歷面試、企業參訪等課程，藉由跨領域結合，提供學生更多元的學習選擇。

104人力銀行指出，溫世仁文教基金會主辦的《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，針對大四或研究所應屆畢業生、進入職場兩年內的新鮮人舉辦線上及線下課程，邀請產業界及各領域專家傳授職場應對撇步、履歷撰寫及面試工作坊、串連產學參訪、企業媒合等。過去10多年來，已有超過100家企業響應、50所大專校院參與合作，共計超過7,000名學生參與培訓，提升職場即戰力。

104人力銀行除了與溫世仁文教基金會合作，也深入校園提供多樣線上線下服務，幫助學生從選填科系開始即啟動職涯探索，在大學端也規劃「104 職涯學院」，藉由規劃產學合作學分班，幫助學生一邊修課取得學分，一邊接軌職場。截至目前，已與12所大學合作，超過1,200名學生修習。除此之外，104人力銀行也與扶輪社、逆轉聯盟公益服務、博幼基金會、台積電引路專案等團體合作，幫助從國小到大學各個階段的學生探索自我、補足學校沒有學到的技能。

以逆轉聯盟公益服務為例，104人力銀行以合作工作坊的形式，由104人力銀行職涯教育長王榮春博士擔任講師，幫助小學五年級以上的逆境兒童探索夢想，2022年參加人數有146位，2023年更是將近雙倍成長來到240位。

另外，為了幫助學生更了解自我探索及軟實力的重要性，104青春通識課Podcast EP94《學校沒教的軟實力怎麼學？職場菜鳥避雷守則》https://apple.co/3ZfZVve，邀請曾經參加《2022 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》的前輩 Gigi分享自⼰在受訓當中培養許多職場軟實力，包括SMART原則、使用軟體提升工作效率等等，甚至還有機會藉著活動模擬工作情境。節目另一位來賓洪翔，則分享自己上完104職涯學院的收穫，藉由實習經驗學習多方溝通、確立執行計畫等眉角，鼓勵後輩「擴大自已的舒適圈」。

104人力銀行響應溫世仁文教基金會的《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，即日起開始報名，活動網址為https://nxtfresh.saylingwen.org/，截止時間為9月22日中午12點，歡迎應屆畢業生以及入職兩年內的社會新鮮人踴躍報名。

職場 人力銀行

延伸閱讀

一銀挺藝文 辦交響音樂會

最新民調／民眾最希望、最不希望當選總統的都是「他」

研究所不是大學避難所！是否攻碩士？專家給三大評估指標

民主文教基金會民調 53.4%認為郭台銘參選對賴清德最有利

相關新聞

虎門啟動員工持股信託 換算每年調薪幅度達10％

資訊服務商虎門科技（6791）總經理楊涪嵐今（18）日宣布，公司為強化留才機制，增進員工對公司的向心力，保障員工未來退休...

美商Vicor告伺服器電源侵權 台達電：對自主研發產品有信心

美國電源模組廠Vicor Corporation對台達電（2308）、鴻海、廣達等伺服器電源48V轉12V DC-DC電...

iPhone 15首周末預購夯 郭明錤6大觀察：這批果粉不是華為目標客戶

蘋果iPhone 15系列上周五展開預購，買氣優於預期，根據調查，美國、大陸、台灣等各地官網顯示，預購最熱的是最高階的i...

美國電源廠跨海提侵權訴訟 台達電有信心、廣達不受影響

美國電源模組廠Vicor Corporation近日對廣達（2382）、台達電（2308）、鴻海（2317）等台廠，伺服...

TSIA 10月27日舉辦年會與AI論壇 台積電副總侯永清將致詞

台灣半導體產業協會(TSIA)預告，將於10月27日舉辦2023TSIA年會，將由理事長台積電（2330）資深副總侯永清...

張忠謀：台灣須捍衛在晶片製造的競爭優勢

台積電（2330）創辦人張忠謀今（18）日出席「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動」開幕式並專題演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦