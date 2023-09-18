104與溫世仁文教基金會合作 培養新鮮人職場軟實力

104人力銀行調查顯示，68.8%企業招募新鮮人最看重適應職場的「軟實力」，但60%新鮮人不曉得自己能做哪一種工作、40%不知怎麼寫履歷，即便順利找到工作，第一份工作做滿一年只有26%。

為協助大學生培養職場力，104人力銀行今年首度與溫世仁文教基金會課程合作，共同響應《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，提供職涯探索工作坊、履歷面試、企業參訪等課程，藉由跨領域結合，提供學生更多元的學習選擇。

104人力銀行指出，溫世仁文教基金會主辦的《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，針對大四或研究所應屆畢業生、進入職場兩年內的新鮮人舉辦線上及線下課程，邀請產業界及各領域專家傳授職場應對撇步、履歷撰寫及面試工作坊、串連產學參訪、企業媒合等。過去10多年來，已有超過100家企業響應、50所大專校院參與合作，共計超過7,000名學生參與培訓，提升職場即戰力。

104人力銀行除了與溫世仁文教基金會合作，也深入校園提供多樣線上線下服務，幫助學生從選填科系開始即啟動職涯探索，在大學端也規劃「104 職涯學院」，藉由規劃產學合作學分班，幫助學生一邊修課取得學分，一邊接軌職場。截至目前，已與12所大學合作，超過1,200名學生修習。除此之外，104人力銀行也與扶輪社、逆轉聯盟公益服務、博幼基金會、台積電引路專案等團體合作，幫助從國小到大學各個階段的學生探索自我、補足學校沒有學到的技能。

以逆轉聯盟公益服務為例，104人力銀行以合作工作坊的形式，由104人力銀行職涯教育長王榮春博士擔任講師，幫助小學五年級以上的逆境兒童探索夢想，2022年參加人數有146位，2023年更是將近雙倍成長來到240位。

另外，為了幫助學生更了解自我探索及軟實力的重要性，104青春通識課Podcast EP94《學校沒教的軟實力怎麼學？職場菜鳥避雷守則》https://apple.co/3ZfZVve，邀請曾經參加《2022 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》的前輩 Gigi分享自⼰在受訓當中培養許多職場軟實力，包括SMART原則、使用軟體提升工作效率等等，甚至還有機會藉著活動模擬工作情境。節目另一位來賓洪翔，則分享自己上完104職涯學院的收穫，藉由實習經驗學習多方溝通、確立執行計畫等眉角，鼓勵後輩「擴大自已的舒適圈」。

104人力銀行響應溫世仁文教基金會的《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，即日起開始報名，活動網址為https://nxtfresh.saylingwen.org/，截止時間為9月22日中午12點，歡迎應屆畢業生以及入職兩年內的社會新鮮人踴躍報名。

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