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美國電源廠跨海提侵權訴訟 台達電有信心、廣達不受影響

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

美國電源模組廠Vicor Corporation近日對廣達（2382）、台達電（2308）、鴻海（2317）等台廠，伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器的產品專利，跨海提起侵權訴訟。針對被告侵權一事，廣達今（18）日表示，此次美商Vicor提起訴訟的主要對象為台達電，廣達只是台達電的客戶，因此有關訴訟案件部分，公司不發表任何公開回應及評論。

業界人士指出，電源模組廠 Vicor Corporation與台達電為長期競爭關係，旗下主要銷售AC-DC、DC-DC電源模組及電源系統等產品，據公開資料顯示，年營收規模約在3億到4億美元。對此，也有供應鏈業者認為，Vicor這次刻意提起訴訟，只是一種商業手段，實質上對3家大廠營運造成的影響微乎其微。

根據美國法院公布的專利訴訟案之訴狀所顯示，Vicor公司主張廣達、台達、鴻海共3家台廠，旗下所製造的電源模組/系統，以及相關模組/系統，還有「伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器」等產品，都已嚴重侵害Vicor公司旗下所擁有的3、4件電源模組專利，因此公司於7月12日向美國聯邦地方法院遞狀提起訴訟。

對此，鴻海及廣達因是台達電客戶，因而一併納入被告，台達電指出，公司有信心自主研發的產品並無侵害原告主張之專利權，該案件已進入美國司法程序，團隊將會依照相關流程全力積極應訴進行答辯，至於，廣達內部人士私下透露，畢竟是電源方面的問題，就算有影響主要還是在台達電，實際上對廣達完全沒影響。

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