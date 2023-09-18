近七成企業重軟實力 104與溫世仁基⾦會攜手開課培養軟實力

104 ⼈⼒銀行調查，68.8%企業招募新鮮⼈最看重適應職場的「軟實⼒」，但 60%新鮮⼈不曉得⾃⼰能做哪一種⼯作、40％不知怎麼寫履歷，即便順利找到⼯作，第一份⼯作做滿一年只有 26％。為協助大學生培養職場⼒， 104⼈⼒銀行今年⾸度與溫世仁⽂教基⾦會課程合作，共同響應《2023 TalentNXT 職場即戰⼒⼈才培育計畫》，提供職涯探索⼯作坊、履歷面試、企業參訪等課程，藉由跨領域結合，提供學生更多元的學習選擇。

溫世仁⽂教基⾦會主辦的《2023 TalentNXT 職場即戰⼒⼈才培育計畫》，針對大四或研究所應屆畢業生、進入職場兩年內的新鮮⼈舉辦線上及線下課程，邀請產業界及各領域專家傳授職場應對撇步、履歷撰寫及面試⼯作坊、串連產學參訪、企業媒合等。過去10多年來，已有超過100家企業響應、50 所大專校院參與合作，共計超過7,000名學生參與培訓，提升職場即戰⼒。

104 ⼈⼒銀行除了與溫世仁⽂教基⾦會合作，也深入校園提供多樣線上線下服務，幫助學生從選填科系開始即啟動職涯探索，在大學端也規劃「104 職涯學院」，藉由規劃產學合作學分班，幫助學生一邊修課取得學分，一邊接軌職場。截至目前，已與 12 所大學合作，超過 1,200 名學生修習。除此之外， 104⼈⼒銀行也與扶輪社、逆轉聯盟公益服務、博幼基⾦會、台積電引路專案等團體合作，幫助從國⼩到大學各個階段的學生探索⾃我、補⾜學校沒有學到的技能。

以逆轉聯盟公益服務為例，104⼈⼒銀行以合作⼯作坊的形式，由 104 ⼈⼒銀行職涯教育長王榮春博士擔任講師，幫助⼩學五年級以上的逆境兒童探索夢想，2022 年參加⼈數有 146 位，2023 年更是將近雙倍成長來到 240 位!

另外，為了幫助學生更了解⾃我探索及軟實⼒的重要性，104 青春通識課Podcast EP94《學校沒教的軟實力怎麼學？職場菜鳥避雷守則》https://apple.co/3ZfZVve，邀請曾經參加《2022 TalentNXT 職場即戰⼒⼈才培育計畫》的前輩 Gigi 分享⾃⼰在受訓當中培養許多職場軟實⼒，包括 SMART 原則、使⽤軟體提升⼯作效率等等，甚至還有機會藉著活動模擬⼯作情境。節目另一位來賓洪翔，分享⾃⼰上完 104 職涯學院的收穫，藉由實習經驗學習多⽅溝通、確立執行計畫等眉⾓，⿎勵後輩「擴大⾃⼰的舒適圈」。

104⼈⼒銀行響應溫世仁⽂教基⾦會的《2023 TalentNXT 職場即戰⼒⼈才培育計畫》，即日起開始報名，活動網址為https://nxtfresh.saylingwen.org/，截止時間為9月22日中午12點，歡迎應屆畢業生以及入職兩年內的社會新鮮⼈踴躍報名。

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