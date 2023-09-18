PChome iPhone 訂閱熱賣！華碩張仰光導入 ROG 筆電試水溫

華碩（2357）組織調整後，新消費電腦事業部由張仰光帶隊上任，第一擊是跟 PChome 集團旗下21世紀數位科技的「分期趣」合作，推出 ROG 電競筆電訂閱制，事實上，這是 PChome 在去年開始玩的 iPhone 訂閱方案，今年iPhone 15已經搶訂閱一空，張仰光把這套訂閱服務導入電競市場，鎖定追求最高效能的金字塔頂級玩家，市場是否買單頗可觀察。

華碩表示，因為 GPU 跟 CPU 每年都更新，此方案主要鎖定每年追求最新顯卡規格的玩家，以及因為工作需要（繪圖製圖及電腦動畫、美術視覺）專業用戶，ROG 三款筆電方案每次訂閱12期一年，可以拿到全新 ROG 機種。

以華碩推出的最高階兩款筆電方案而言，用戶約一年支出總價六至七成，但一年後要歸還或以其他方案買斷。

華碩 ROG 電競系列3款機型（ROG Flow Z13 、ROG Strix SCAR 18 和全球首款4K雙螢幕電競筆電 ROG Zephyrus Duo 16）跟21世紀合作，公司表示後續還會增加其他機型，商用機是否跟進是觀察重點。

電競玩家中有一塊族群是每年都追逐最新頂規筆電，華碩主管表示，期望低門檻也能提供更多創作工作者體驗看看華碩 ROG 筆電的優異性能，拓展新用戶。

不過值得注意是，相對北美行之有年的訂閱方案多半含軟硬體，華碩 ROG 台灣訂閱方案在並不含 Office 等工具軟體上並沒有完整隨機提供，用戶仍需自己訂閱微軟服務。

21世紀數位科技的「分期趣」去年推出 iPhone 14 訂閱方案，頗受到歡迎。21世紀數位科技已是 PChome 金雞母，2022年稅後純益2.31億元，EPS5.19元。

筆電訂閱制方案在北美行之有年，並以企業用戶為大宗，北美HP、DELL、LENOVO 及蘋果 MacBook Air 都有類似服務，BestBuy 等大型3C通路商也有選擇方案，但一般都為2年一期合約，訂購方案會包含作業系統及工作軟體（Microsoft 365或MacOS），另外 iPhone 也有 iPhone upgrade program，12期可以換新機或24期交完留下手機。

可以發現，雙A品牌在北美都缺席訂閱方案，商用筆電訂閱相當重視售後的軟體管理與維護服務，華碩此次選擇在台灣率先以 ROG 筆電嘗試訂閱制，能否成功，或許是未來海外推出訂閱方案的前哨戰，但關鍵也是當地市場是否有合作夥伴。

Marketsandmarkets 研究機構指出，訂閱服務的挑戰在於資訊安全保護，同時提供方必須有一系列完整服務，包括安裝、部署、資產回收及維修保固服務，也因此，品牌商必須與當地加值經銷商或託管服務商（MSP）合作，北美 HP、DELL、LENOVO、微軟、CSi、CompuCom 是主要玩家。

跟iPhone一樣，華碩指出，用戶參加方案後一年訂閱期滿，可依需求有5種方案：「再訂閱｜舊機回收換新機」、「再訂閱｜買斷舊機也換新機」、「舊機延長訂閱｜一年後舊機免回收」或「結束終止訂閱｜舊機回收」、「結束終止訂閱｜舊機買斷」，都跟去年分期趣推出的 iPhone 方案類似。

DaaS（設備即服務）行之有年，北美相當盛行，根據市調機構統計，該市場產值在2021年約503億美元，到2026年會倍增至3036億美元規模，翻了6倍，目前最受歡迎且訂閱普及度最高是智慧手機。

訂閱制用戶越來越多，推升動力來自訂閱需求自然成長，以及更多發展中國家也推出這套服務，而疫情期間的兩年，企業為了讓員工遠距離工作，提高 WFH 的資安防護也會選擇資安保護力更高的訂閱方案。

不過，特別的是，這類需求主要是以商用市場為主，對企業來說，可以減少一次性大筆現金支出，採買擴張或縮減數量都有相對的彈性度，除筆電伺服器類IT設備，包括智慧表、VR眼鏡、AR眼鏡、醫療貼片等都開始陸續跟進推出類似訂閱服務，如保險業者訂閱手錶給保戶穿戴。

Marketsandmarkets 表示，對企業而言，訂閱制將使IT設備支出列於營運支出（OpEx）上，而非資本支出（CapEx），有助於降低成本，增加利潤，故訂閱制已逐漸成為中小企業的選擇，而24期費用繳清，用戶可以擁有該舊機，也可以續約拿到新機，保留較多彈性。 華碩也期望訂閱方案的每月費用低門檻，可以吸引創作者使用華碩筆電，進而打開新客群。華碩提供 華碩消費電腦事業部總經理張仰光在操盤ROG業務上相對靈活。（TCA官網截圖）

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