快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

看好無人機、無人船衛星通訊市場 AERKOMM 推 AX-100

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台北國際航太暨國防工業展（TADTA）日前結束，吸引來自美國、英國、法國、德國…等，近300家台灣與國際知名企業、研究機構與政府相關單位的參與。美商愛爾康（AERKOMM Inc.）於會場展出 AERKOMM 以獨家 FGSA （Full-Dominance Glass Semiconductor Antenna）技術研發之 AX-100 衛星天線終端產品，為業界首發以單一天線，可同時追蹤低軌道、中軌道、高軌道與極軌道之所有 Ka 頻段的衛星天線通訊產品。

AX-100為採用 ESA（Electrical Steerable Antenna）電子波束調控技術設計之相位陣列天線，並微型化大體積之升降頻器（Up Down Converter, UDC） 與天線控制器（Antenna Control Unit, ACU），整合內建於 AX-100 內，讓 AX-100 具有微小尺寸（Small Form Factor）優勢，可放置於相對小尺寸的空間載具上，大幅減少應用場間空間的條件限制與應用場景所需的天線裝置數量。

另，AX-100 使用 NGSO（非同步軌道）衛星追蹤演算法（Satellite Tracking Algorithm）及姿態補償演算法 （Attitude Compensation Algorithm），可同步追蹤（Seamless Tracking）來自不同軌道之 Ka-Band 衛星，可無毫秒、零時差的無縫連接（Seamless Connection）不同衛星軌道的多波束（Multi-Beam）收發；具備單一終端與多重追蹤的效能與特性。

AX-100產品與技術的規格設計運用，符合航空及船舶載具所需之抗震動與全時追蹤應用要求，與目前業界相同專業天線的規格相較，其獨特技術性能與相對微小尺寸之優勢，在空用與船用市場，如無人機（UAV）與無人船之衛星通訊市場具有相當性的市場利基。

國際市調機構 Tractica 預估無人機市場2025年將達126億美元規模（約265萬艘），MarketsandMarkets 預估2025年無人船市場規模將達15億美元（約450萬艘），市場占比依序為北美（39%）、歐洲（23%）和亞洲（15%）市場；研調機構 TrendForce 推估，2022-2025年全球軍用無人機市場規模有機會自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。美商 AERKOMM Inc. 在這成長市場，將以積極的業務開拓與衛星通訊技術能力，搶佔此趨勢的商機。

全球前三大衛星營運商 SES 亦與 AERKOMM 共同參與此次的展出，顯示雙方長久以來緊密的合作夥伴關係。SES為全球唯一擁有同步高軌道衛星（Geostationary Earth Orbit, GEO）與 O3b mPOWER 中軌道衛星（Medium Earth Orbit, MEO）之多軌道衛星通信服務商；SES 以其在衛星產業三十多年的深耕經營，擁有全球企業、行動通訊備援、數據主幹、船舶、航空…等多類別市場，涵蓋多類型企業與政府等客戶群。AERKOMM 與 SES 將持續結合彼此的商業、衛星產業技術等資源，於現在與未來，打造全球衛星產業的領導地位，在產業蓬勃發展的浪潮下，一同迎向衛星產業的爆發商機。

延伸閱讀

國防部具即時獲得共軍地面目標位置能力 美衛星示警

台灣版星鏈首部曲 B5G低軌通訊衛星2026年發射

無人機成國防重點 立委質疑功能超佛心「只察不打」

航太與國防工業展 國軍將秀自研無人機

相關新聞

張忠謀解密台灣晶片製造三大優勢 他籲：台灣須捍衛如此的領導地位

中華民國法官協會今在台北君悅酒店舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動」開幕式，邀請台積電創辦人...

五大策略 提升企業物聯網競爭力

2023年的物聯網技術將為所有垂直產業的組織增加價值，從製造（工廠）到零售（倉庫）和運輸（汽車），同樣根據IoT Analytics調查，2023 年對300名物聯網者的調查，到2023年，87%企業開展的物聯網專案的成效達到或超乎預期。

張忠謀：敬業工程師是台灣優勢 台積電離職率不到5%

台積電創辦人張忠謀今天表示，台灣是晶片製造的領導者，台灣的優勢是人才，有非常敬業的工程師。他指出，台積電每年員工離職率4...

台灣晶圓代工今年景氣遇逆風 估明年反彈15%但仍有變數

DIGITIMES 研究中心分析師陳澤嘉預估，今年台灣晶圓代工業合計營收僅779億美元，衰退13%，較前次預測下修近10...

三星加入 DRAM 擴大減產 法人看好有助南亞科獲利改善

2023 年 DRAM 市場面臨挑戰，各大廠積極減產，其中現在 Samsung（005930 KS）再加大減產幅度，不願...

台晶圓代工今年營收估衰退13％ 明年成長動能存變數

研調機構 DIGITIMES 研究中心分析師陳澤嘉預估2023年台灣晶圓代工業合計營收衰退13％，僅達779億美元，較前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦