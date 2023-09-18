看好無人機、無人船衛星通訊市場 AERKOMM 推 AX-100

台北國際航太暨國防工業展（TADTA）日前結束，吸引來自美國、英國、法國、德國…等，近300家台灣與國際知名企業、研究機構與政府相關單位的參與。美商愛爾康（AERKOMM Inc.）於會場展出 AERKOMM 以獨家 FGSA （Full-Dominance Glass Semiconductor Antenna）技術研發之 AX-100 衛星天線終端產品，為業界首發以單一天線，可同時追蹤低軌道、中軌道、高軌道與極軌道之所有 Ka 頻段的衛星天線通訊產品。

AX-100為採用 ESA（Electrical Steerable Antenna）電子波束調控技術設計之相位陣列天線，並微型化大體積之升降頻器（Up Down Converter, UDC） 與天線控制器（Antenna Control Unit, ACU），整合內建於 AX-100 內，讓 AX-100 具有微小尺寸（Small Form Factor）優勢，可放置於相對小尺寸的空間載具上，大幅減少應用場間空間的條件限制與應用場景所需的天線裝置數量。

另，AX-100 使用 NGSO（非同步軌道）衛星追蹤演算法（Satellite Tracking Algorithm）及姿態補償演算法 （Attitude Compensation Algorithm），可同步追蹤（Seamless Tracking）來自不同軌道之 Ka-Band 衛星，可無毫秒、零時差的無縫連接（Seamless Connection）不同衛星軌道的多波束（Multi-Beam）收發；具備單一終端與多重追蹤的效能與特性。

AX-100產品與技術的規格設計運用，符合航空及船舶載具所需之抗震動與全時追蹤應用要求，與目前業界相同專業天線的規格相較，其獨特技術性能與相對微小尺寸之優勢，在空用與船用市場，如無人機（UAV）與無人船之衛星通訊市場具有相當性的市場利基。

國際市調機構 Tractica 預估無人機市場2025年將達126億美元規模（約265萬艘），MarketsandMarkets 預估2025年無人船市場規模將達15億美元（約450萬艘），市場占比依序為北美（39%）、歐洲（23%）和亞洲（15%）市場；研調機構 TrendForce 推估，2022-2025年全球軍用無人機市場規模有機會自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。美商 AERKOMM Inc. 在這成長市場，將以積極的業務開拓與衛星通訊技術能力，搶佔此趨勢的商機。

全球前三大衛星營運商 SES 亦與 AERKOMM 共同參與此次的展出，顯示雙方長久以來緊密的合作夥伴關係。SES為全球唯一擁有同步高軌道衛星（Geostationary Earth Orbit, GEO）與 O3b mPOWER 中軌道衛星（Medium Earth Orbit, MEO）之多軌道衛星通信服務商；SES 以其在衛星產業三十多年的深耕經營，擁有全球企業、行動通訊備援、數據主幹、船舶、航空…等多類別市場，涵蓋多類型企業與政府等客戶群。AERKOMM 與 SES 將持續結合彼此的商業、衛星產業技術等資源，於現在與未來，打造全球衛星產業的領導地位，在產業蓬勃發展的浪潮下，一同迎向衛星產業的爆發商機。

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