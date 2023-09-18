客戶需求持續成長 英特爾 FPGA 產品線再擴大　

為了滿足客戶不斷成長的需求，英特爾拓展 Intel Agilex FPGA 產品組合，並擴大可程式化解決方案事業部（PSG）的產品線，藉此滿足強化AI功能等成長中的客製化工作負載需求，並提供更低的總擁有成本（TCO）和更完整的解決方案。

英特爾表示，這些新產品和技術將是美國時間9月18日所舉行 Intel FPGA Technology Day（IFTD）的焦點，硬體工程師、軟體開發者和系統架構師能夠與現場的英特爾及合作夥伴專家進行交流。

英特爾公司副總裁暨可程式化解決方案事業部總經理 Shannon Poulin 表示，英特爾於今年1月宣布拓展Agilex產品組合，將 Agilex FPGA 備受肯定的優勢帶給更多客戶。英特爾迫不及待在 IFTD 年度盛會向客戶和合作夥伴分享最新的 FPGA 產品線，並詳盡介紹這些產品如何加速可程式化創新的機會。

FPGA 在英特爾產品組合中扮演著重要的角色，為嚴苛的應用和工作負載提供靈活、客製化的平台功能。透過一系列晶片、IP和軟體的AI功能，Intel FPGA 解決客戶從雲端到邊緣的各項挑戰。

英特爾的最新消息表示，正逐步加強對於 FPGA 產品組合的投資力道。2023年迄今為止，英特爾已推出預計15款新產品當中的11款，英特爾 FPGA 業務推出的新產品比之前任何時候都還要多。如同2023年第2季財報會議上所披露，英特爾 PGS 事業單位的收益年增率達35％，連續第3季創下歷史新高。

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