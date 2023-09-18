華碩首創筆電訂閱制 頂級戰備年年換新
PC品牌大廠華碩（2357）推出筆電訂閱方案，實現消費者年年換新機的願望！首波提供精巧強悍的 ROG Flow Z13、具備頂尖戰力的 ROG Strix SCAR 18 和全球首款4K雙螢幕電競筆電 ROG Zephyrus Duo 16，免預繳、免押金且零利率，月付2,999元起，即可享有全年頂級電競筆電體驗，同時擁有完美保固服務，意外人損華碩負擔80%維修費用，使用安心有保障。
此外，華碩不限品牌舊換新，最高折抵17,000元，攜帶舊機(筆電、手機、平板、穿戴裝置、遊戲機)至全台「皇家俱樂部」回收，ASUS Store 購機最高折扣1500元。
華碩筆電訂閱方案程序簡便，僅需透過 21st FinTech 旗下「分期趣」支付平台申請，通過審核，筆電配送到府，12期輕鬆月付，無其他衍生費用；訂閱期滿完成回收流程，就能再次申請筆電訂閱，每年更新電競戰備，永保頂級遊戲體驗。
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