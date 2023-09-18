華碩首創筆電訂閱制 頂級戰備年年換新

台積電的熊本新廠預計明年投入生產，連同半導體相關產業進駐，可望創造1.7萬個就業機會。日本社會新鮮人薪水天花板被台積電打破。熊本市的半導體製造設備商KUMASAN MEDIX人事主管告訴NHK。他們內定錄取26名畢業生，今年春天來報到的只有一半，激烈的搶人戰上演。與此同時，從地價到交通，熊本縣在地人的生活也有了劇變...

2023-09-18 08:00