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傳鴻海印度投資與員工 1年內將倍增

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為鴻海集團位於新北市土城區的總部。（本報系資料照)
圖為鴻海集團位於新北市土城區的總部。（本報系資料照)

據香港經濟通通訊社報導，鴻海集團印度主管V Lee表示，集團準備未來一年倍增印度的投資及僱員人數。

Lee是在社交媒體帖文祝賀印度總理莫迪73歲生日時披露，集團希望明年9月17，倍增在該國的僱員數量及海外直接投資（FDI），但他並未提及具體數字。

據悉，鴻海在印度Tamil Nadu建立了一間iPhone代工廠，僱用了4萬名僱員。

今年8月，有印度官員稱，鴻海準備在當地再建兩間iPhone及晶片生產廠，投資額為6億美元。

鴻海

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