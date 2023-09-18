傳鴻海印度投資與員工 1年內將倍增
據香港經濟通通訊社報導，鴻海集團印度主管V Lee表示，集團準備未來一年倍增印度的投資及僱員人數。
Lee是在社交媒體帖文祝賀印度總理莫迪73歲生日時披露，集團希望明年9月17，倍增在該國的僱員數量及海外直接投資（FDI），但他並未提及具體數字。
據悉，鴻海在印度Tamil Nadu建立了一間iPhone代工廠，僱用了4萬名僱員。
今年8月，有印度官員稱，鴻海準備在當地再建兩間iPhone及晶片生產廠，投資額為6億美元。
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