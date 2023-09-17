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北美台灣科技年會登場 矽谷IVP基金合夥人：想從事創投 須具備這特質

中央社／ 舊金山16日專電
第2屆北美台灣科技年會登場，投資趨勢論壇由台杉投資總經理翁嘉盛主持（左2）、矽谷IVP基金合夥人Eric Liaw（右2）等主講。年會主席謝凱婷（左1）表示第2屆年會強化人脈連結。中央社記者攝
第2屆北美台灣科技年會登場，投資趨勢論壇由台杉投資總經理翁嘉盛主持（左2）、矽谷IVP基金合夥人Eric Liaw（右2）等主講。年會主席謝凱婷（左1）表示第2屆年會強化人脈連結。中央社記者攝

第2屆北美台灣科技年會今天在矽谷登場，包括台灣留學生和職場新鮮人等數千人到場瞭解科技新創趨勢。副總統賴清德親自發函表達支持年會，並強調台灣與矽谷的連結。

北美台灣科技年會邁入第2屆，這個旨在凝聚台美兩地科技新創生態圈的活動，今年加入就業博覽會和新創展演，提供年輕族群較去年更多的機會和資源，吸引加大柏克萊分校和史丹佛大學等灣區留學生和畢業生參與。

賴副總統親自發函表達支持年會，並指出台灣與矽谷之間除產業連結外，雙邊具有共同的價值觀和創業精神，相信結合台灣創新、民主制度、充裕資金、還有科技產業的健全體系，必能與矽谷締造未來的奇蹟。

年會主席謝凱婷受訪表示，年會以今年最具話題的人工智慧為主軸，同時還針對台灣重點發展的產業包括半導體、資訊安全、生物科技舉辦論壇。

此外，第2屆年會特別強化人脈連結，台灣有10個新創團隊到矽谷展演。

謝凱婷說，不僅矽谷，美國各大城市均有不同科技屬性和能量，這個年會一大特點是結合100多個美國產業協會的能量與台灣交流互動。

除科技論壇外，投資趨勢論壇也受到關注，矽谷IVP基金合夥人Eric Liaw為主要與談人之一，他曾獲CB Insights和紐時評選為全球前100大頂尖創投家，談到全球科技業裁員對創投環境的影響，他表示，裁員潮還沒結束，這段期間，新創公司估值和融資規模都降低，但這代表環境趨於正常。

他形容，現在的創投市場狀況是「觀光客離場回家」，他其實樂見這樣的發展，甚至可以再降溫一些，不預期會出現快速反彈，這樣也不健康。

對於越來越多人有意加入創投行業，熟悉矽谷文化的Eric Liaw建議，若想從事創投，首要條件必須要具備「好奇心」，也必須樂於與人接觸。

Eric Liaw分享，每當有新產品出現時，創投家要不停問自己「市場夠不夠大、客戶願不願意買單、商業模式是否合適」。

另外，還要考量新創公司團隊的實際動機，以及為什麼他們值得被投資，因此，保有調查分析的動能也是創投家重要的任務。

這場為期1天的年會，吸引數千人到場，另有許多民眾透過線上參與盛會。

矽谷 美國 團隊 創投 半導體 賴清德

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