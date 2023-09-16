台灣版星鏈首部曲 B5G低軌通訊衛星2026年發射

國家太空中心（TASA）主任吳宗信今天表示，2026年將發射第1枚B5G低軌通訊衛星，酬載將公開尋求海內外廠商合作發展；同時，啟動入軌火箭計畫，放眼在2031年送500至600公斤的衛星進入低地球軌道。

台北國際航太暨國防工業展將於今天下午落幕，3天吸引不少產官學界人士及一般民眾駐足「台灣太空形象館」，展會中除有獵風者衛星模型、B5G低軌通訊衛星模型，還包含首次亮相的三節入軌火箭1:2模型。

台灣首顆自製氣象衛星獵風者定10月升空，未來太空發展藍圖中，B5G計畫作為台灣發展通訊衛星、乃至台灣版星鏈的首部曲，將進行從衛星到地面站的通訊測試與驗證，攸關備援數據通訊、環境監測、防災、海上物聯網（maritime IoT）等應用。

吳宗信表示，據太空中心目前規劃，將於2026年發射首枚B5G衛星，2028年發射第2枚，任務執行期間至少3年，其中的關鍵之一「Ka頻段通訊酬載」，近期將公開尋求海內外廠商合作發展，預算經費新台幣9億元。

過往台灣衛星要入軌，由於沒有火箭自主發射能力，因此需向歐美國家的航太公司買「車票」，搭載在別人家的火箭當乘客，才得以升空執行任務。

入軌火箭模型之所以吸睛，吳宗信表示，政府今年啟動入軌火箭計畫，正是意味著台灣將掙脫沒有自身衛星載具的「緊箍咒」，期待在2029年至2030年可以送200公斤衛星進入低地球軌道，目標2031年時，運載衛星可達500至600公斤。

至於國家發射場選址進度，吳宗信指出，這考量的因素、面向眾多，包含部落諮商、環評、地目為何等等，後續也可能舉辦公聽會，一步一步走，期望2026年、2027年建置起來，以亞鄰國家來說，韓國當初在布建發射場時更是花了快9年的時間。

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