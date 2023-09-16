林百里：AI力即國力 台灣競爭地位佳

二○二三年被視為生成式ＡＩ元年，廣達董事長林百里指出，未來的競爭力和新趨勢都得靠ＡＩ（人工智慧）執行，因此「ＡＩ力即國力」，在超級運算革命中，台灣已擁有具競爭力的地位，從台積電的晶圓代工、輝達、超微等大廠，乃至於載板、機殼等產業鏈，都與台灣息息相關，台廠供應鏈具競爭力。

一年一度的台灣人工智慧年會昨日登場，現場湧入上千人次到場聆聽，副總統賴清德出席致詞時，更以「ＡＩ是把神兵利器」形容ＡＩ的重要性，隨著地緣政治重組，ＩＣＴ（資通訊）產業實力堅強的台灣，因此有了更大的「機會之窗」。

林百里昨日以「迎向未來，與ＡＩ共舞」進行演講，並透過「新ＡＩ的黎明」、「ＡＩ革命」、「以人為中心的ＡＩ」三大主題分享ＡＩ發展進程與看法。他指出，全球科技巨擘的競爭策略包括：貢獻大模型生態、普惠ＡＩ平台，並讓ＡＩ應用遍地開花。在生態系的建立和未來機會中，輝達、谷歌、超微和台灣重要供應鏈態度積極，但ＡＩ也漸漸走向邊緣運算及小型化趨勢，涵蓋Aｐｐ應用、模型層、基礎建設層，不同路途可產生不同應用。

林百里並點出台灣「護國神山」的源頭是晶圓代工廠台積電，有台積晶片才有後續ＡＩ應用，且ＡＩ雲端、ＡＩ伺服器需求長線看旺，以後人類會分成懂得用ＡＩ與不懂得用ＡＩ的人，ＡＩ的力量就是國家的力量，但他也示警，「科技是雙刃劍」，就像人類擁有火箭和飛彈、原子彈，「何時放、何時不放」需全球協力監理。

賴清德昨指出，全世界約有二億多人口使用生成式ＡＩ，約五千萬人是重度使用者，愈來愈多國家企圖建立專屬對話引擎，台灣也不例外，「才不會因使用別人的對話引擎，而公開台灣重要資訊。」國科會主委吳政忠昨因賴清德出席，還特地將國科會開發中的「可信任ＡＩ對話引擎」（ＴＡＩＤＥ）笑稱是「可信賴對話引擎」，期待年底可問世。

不只台灣，美國也重視ＡＩ技術與倫理發展，社群媒體Ｘ（前身為推特）所有人兼特斯拉執行長馬斯克、微軟公司共同創辦人蓋茲、臉書創辦人祖克柏等多位科技業重量級人物十三日前往國會山莊，跟多位美國參議員閉門開會，參加參議員舒默召集的ＡＩ論壇，希望能為這項新科技奠定完善的政策基礎。

舒默表示，他曾詢問出席者是否同意政府有必要規範ＡＩ，在場所有人都舉起手。他還說，「我們開始一項艱巨、複雜又重要的任務，亦即為國會可以通過的跨黨派ＡＩ政策奠礎」。

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