中華電信、彰基與泰國Overbrook醫院攜手合作智慧醫療

中華電信（2412）於9月12日參加由泰國工總於曼谷舉辦的「2023臺泰產業鏈高峰論壇」，並宣佈完成泰北地區Overbrook醫院遠距醫療專案第一階段，中華電信總經理林昭陽的見證下，中華電信泰國子公司董事長陳錦洲、泰北Overbrook醫院院長Dr.Witoon及彰化基督教醫院海外醫療中心執行長高小玲三方代表共同簽署了第二階段合作備忘錄（MoU），將合作範圍擴大至智慧醫院。而本合作計畫落地實現之際，將成為中華電信於海外實踐並提升數位及醫療平權的重要里程碑。

中華電信泰國子公司長期深耕當地資通訊市場，在智慧城市及智慧能源等領域取得多項成果，並持續推動台泰雙方多元化發展。本次合作即是將智慧醫療解決方案從曼谷推展至泰北清萊地區，藉由中華電信遠距醫療平台（SynDr.），可串連醫療端感測設備與醫院端的醫療資訊系統進行遠距會診，並記錄病患生理量測數值及個案資訊，提供Overbrook本院和Chiang Khong、Mae Sai兩間邊境診所之三地遠距醫療服務，以提高邊境居民醫療服務品質，改善醫護人員工作流程，讓Overbrook醫院成為泰北智慧醫院的示範醫院。

中華電信在台灣已執行「原住民離島地區衛生所4G維運及5G網路建設計畫」，結合5G、4G、固網及遠距醫療平台，提供如預約掛號、多訊源視訊會診、會診紀錄及雲端錄影等多項功能，協助山地鄉衛生所建立遠距專科門診，而目前全台已有11處示範應用案例；此次在泰北清萊地區的合作案，除達成「以數位平權提升醫療平權」的目標，也成為複製台灣經驗至海外的最佳實踐。

林昭陽表示，在政府新南向推動一國一中心政策下，醫療機構專責於提供一個國家或地區的醫療服務，中華電信將致力推動各類智慧醫療應用，如此次合作案即透過5G的高速率、低延遲等技術特性，協助醫療現場解決多項問題。未來中華電信將繼續拓展智慧醫療運用場景，輔以廣結同盟策略，開創新南向新興市場。

高小玲表示，自2010年彰基與Overbrook醫院締結為姊妹院，2018年起，彰基開始主責泰國醫療合作，陳穆寬院長領導團隊積極推動與泰國交流，並認為設立示範點是行銷台灣智慧醫療最好策略，因邊境醫療缺乏，彰基聯手中華電信及Overbrook醫院設立遠距醫療示範點，可提供邊境居民更高品質及更安全的醫療服務，展現彰基愛無國界精神。

泰國Overbrook醫院院長Dr.Witoon Yongmethawut強調，目前泰國智慧醫療和遠距醫療的需求正快速成長，我們很高興能共同促成這次合作，透過中華電信的專業技術及整合能力、彰基實務經驗，協助Overbrook醫院和邊境診所間建立遠距醫療服務，以改善整體醫療品質及作業效率。在三方合作努力下，相信未來在泰國智慧醫療服務領域上，定能產生更大的影響力且深具意義。

udn討論區